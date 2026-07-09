Delcy Rodríguez pide al rey Carlos III la liberación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra

( CNN Español) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que envió una carta al rey británico Carlos III para pedirle que libere el oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra, y así poder usarlo para afrontar los costos de la recuperación tras el doble terremoto que dejó miles de muertos y damnificados en el país.

“Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto”, dijo en una transmisión del canal estatal VTV. “Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse”, afirmó.

La mandataria encargada también dijo que sostuvo una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con el pedido de liberar recursos de Venezuela en ese organismo.

El país sudamericano reclama desde hace años el acceso a las 31 toneladas de lingotes depositados en el Banco de Inglaterra, donde la justicia británica le negó el acceso a Caracas al no reconocer a Nicolás Maduro como presidente.

Además, Venezuela tiene en el FMI 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), que equivalen a unos US$ 5.100 millones.

“Desde acá, voy a reiterar un llamado que no hemos cesado: cese a las sanciones y al bloqueo contra Venezuela. Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación”, dijo Rodríguez.

Las cifras oficiales actualizadas hasta el miércoles reportan que los terremotos dejaron 3.811 muertos, más de 16.000 heridos y casi 18.000 personas sin hogar. El Gobierno no ha difundido un número aproximado de desaparecidos.