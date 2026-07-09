Exportaciones chilenas superan por primera vez los US$ 60.000 millones impulsadas por el cobre y el litio

Gobierno anuncia que las exportaciones chilenas semestrales alcanzaron los US$ 106.498 millones durante el primer semestre de 2026, es decir, un crecimiento de 9,6% respecto al mismo período de 2025, según el último Informe Mensual de Comercio Exterior.

Por una parte de los envíos, entre enero y junio de 2026 las exportaciones de bienes acumularon retornos por US$ 60.354 millones, lo que significa una importante alza de 14,2%, Se trata de la primera vez que se supera la barrera de los US$ 60.000 millones en un solo semestre.

“En un escenario económico internacional desafiante, superar por primera vez los US$ 60.000 millones en exportaciones durante un primer semestre es una muy buena noticia para Chile. Este récord refleja la solidez de nuestra oferta exportadora y confirma que el trabajo por abrir, diversificar y profundizar mercados está ampliando las oportunidades para nuestros exportadores”, afirmó Paula Estévez, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).

Minería en la cabecera y el despegue del litio

De lo total exportado en bienes, la minería continúa encabezando la lista; equivale al 61,1% de los retornos totales con envíos que alcanzaron los US$ 36.888 millones y dos representantes son los principales.

Cobre se anotó con cifras de US$30.236 millones (un crecimiento del 11,5%), lo que representa el 50,1% del total de las exportaciones.

se anotó con cifras de (un crecimiento del 11,5%), lo que representa el de las exportaciones. Litio, el conocido como “oro blanco”, acumuló exportaciones por US$ 3.218 millones, cifra que prácticamente triplica los retornos del primer semestre del año anterior.

Destinos claves

Los principales socios comerciales de Chile se mantienen en la lista, mostrando un aumento en los países asiáticos.

China (33,9%)

(33,9%) Estados Unidos (16,7%)

(16,7%) Japón (8,3%)

(8,3%) Corea del Sur (3,9%)

Sobre todo con India, que se sumó como quinto en la lista. Es el socio al cual más han crecido las exportaciones chilenas, y generó retornos por US$ 2.871 millones, creciendo un 109%. Este resultado fue impulsado por mayores exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas frescas, nueces, semillas, avena e hidróxido y carbonato de litio.