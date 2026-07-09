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Corte de Apelaciones suspende audiencia donde se analizaría el desafuero del senador Calisto por presunto fraude al fisco

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La Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidió suspender este jueves la audiencia que se llevaría a cabo para analizar el posible desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación en su contra por un presunto fraude al fisco.

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