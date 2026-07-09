Corte de Apelaciones suspende audiencia donde se analizaría el desafuero del senador Calisto por presunto fraude al fisco

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidió suspender este jueves la audiencia que se llevaría a cabo para analizar el posible desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación en su contra por un presunto fraude al fisco.
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