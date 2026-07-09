(CNN Español) — Tras el anuncio de Justin Bieber como nuevo artista confirmado, la FIFA actualizó la lista de figuras que participarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, el primero de este tipo en la historia del torneo.
La presentación quedó conformada por los siguientes artistas e invitados:
- Madonna
- Shakira
- BTS
- Justin Bieber
- Gustavo Dudamel
- Coldplay junto al coro PS22
- Burna Boy
- Los personajes de Sesame Street y The Muppets
Según informó la FIFA en un comunicado, el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos y se realizará durante el entretiempo de la final del Mundial, que se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. El show apoyará al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades vinculadas al fútbol para niños de todo el mundo.
El organismo también informó que el fondo ya ha recaudado más de US$ 50 millones, incluidos US$ 1 por cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026, dinero que será destinado a proyectos sociales. La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen, en asociación con Live Nation y Done + Dusted.
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