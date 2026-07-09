American Horror Story confirma la fecha de estreno de su temporada 13, que contará con el regreso de Sarah Paulson y Jessica Lange

“American Horror Story” confirmó esta semana su regreso a las pantallas con su decimotercera temporada, la cual contará con la reaparición de Jessica Lange y Sarah Paulson, quien retomará su papel de Cordelia Goode.

La nueva entrega también tendrá la participación de actores entrañables de la franquicia como Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman, según consignó Variety.

A este elenco estelar se suman nuevos miembros de la franquicia, entre los que destacan Ariana Grande, John Waters, Paul Anthony Kelly, Joey Pollari y Alex Consani.

¿Cuándo se estrenará la serie?

La temporada 13 de American Horror Story estará disponible desde el 24 de septiembre en las plataformas de FX y Hulu.

Además, la franquicia participará en la Comic-Con de San Diego en julio, donde dará pistas de la nueva entrega a través de la actividad “13 Flavors” (13 sabores). Esta dinámica para los fanáticos consistirá en cuatro camiones de helados temáticos de AHS que ofrecerán sabores inspirados en las temporadas previas.