Día de la Pizza en Chile: Revisa los mejores descuentos y ofertas de hasta 50%

Durante este viernes 10 de julio se celebrará el Día Nacional de la Pizza, el cual traerá descuentos de hasta el 50% en las principales cadenas del país.

La pizza es una receta de origen italiano que tiene más de 2.000 años de historia y, por ello, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Fue dicha entidad la que fijó el Día Internacional de la Pizza el 9 de febrero; sin embargo, en Chile se celebra cada 10 de julio.

En CNN Chile te mostramos cuáles son las principales ofertas para que no te pierdas esta festividad y disfrutes de una buena pizza.

Revisa las ofertas y descuentos

Las principales cadenas de pizzerías en el país se unieron para otorgar una diversa oferta de descuentos y promociones durante este día.

Papa John’s Chile

Papa John’s ofrecerá descuentos de hasta el 50% en pizzas familiares de especialidad, como la Vegetariana y la Canadian Bacon.

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Little Caesars

Little Caesars también se suma a la fiesta nacional con su promoción de $12.500, la cual incluye una pizza pepperoni, una pizza Classic Cheese y un Crazy Combo.

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Melt Pizzas

Melt Pizzas tiene una variada oferta de promociones para ese día que se extenderán hasta el 12 de julio:

Pizza familiar a $9.990.

Pizza familiar Special a $7.690.

Pizza familiar más palitos de ajo a $13.490.

Pizza familiar Special más palitos a $10.000.

Dos pizzas familiares a $18.490.

Dos pizzas familiares Special a $16.990.

Tres pizzas familiares a $27.990.

Cuatro pizzas familiares a $30.990.

Asimismo, incluyeron un sorteo en redes sociales en el que las personas podrán ganar 10 pizzas.

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Under Pizza

Under Pizza comenzó este jueves con sus ofertas, vendiendo a $4.990 las pizzas familiares de pepperoni, napolitana y doble queso.

Eso sí, aclararon que las ventas con esta promoción son solo presenciales y estarán disponibles hasta las 17:00 horas.