“Hemos sido rivales en ideas, lo seguiremos siendo, pero nos une profundamente Chile”: El mensaje de Gabriel Boric a José Antonio Kast

Durante este jueves, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el expresidente Gabriel Boric entregó un mensaje durante la ceremonia. Sus palabras incluyeron un guiño a Michelle Bachelet y una reflexión sobre su propia relación con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En su discurso, el exmandatario agradeció la invitación de Kast para participar en el encuentro y abordó el vínculo entre ambos.

“Hemos sido rivales en ideas, seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une profundamente Chile”, sostuvo el frenteamplista.

En esa línea, recordó la carta que le entregó al Ejecutivo durante el cambio de mando celebrado el pasado 11 de marzo y mencionó parte de su contenido.

“Y tal como le he expresado en una carta que le entregué el 11 de marzo, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la república requiera”, aseguró.

Asimismo, enfatizó que “esta tradición es realmente valorable y no tenemos que darla por sentada; la democracia se cuida todos los días y esta es una manera importante de hacerlo”.

Explicó que este encuentro se destaca sobre todo en estos momentos “en que a lo largo de toda América Latina, quienes representan ideas opuestas muchas veces no pueden verse, no asisten al cambio de mando de unos a otros, no reconocen el resultado de las elecciones cuando gana alguien que no es de su idea. Por eso esta invitación tiene un valor mucho más profundo (…) representa la continuidad de la república y la fortaleza de sus instituciones”.

Por último, incluyó en su mensaje un saludo a la expresidenta Michelle Bachelet, quien no pudo asistir debido a que tuvo que viajar fuera del país.