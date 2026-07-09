Prime Video revela la fecha de estreno de “The Greatest”, la primera serie autorizada sobre Muhammad Ali

Prime Video confirmó el estreno de “The Greatest” para el miércoles 4 de noviembre, la primera serie con guion autorizada sobre la vida de Muhammad Ali.

Lonnie Ali, viuda del boxeador, participa como productora ejecutiva del proyecto.

Jaalen Best encabeza el elenco

Según reportó Variety, la serie, creada por el showrunner Ben Watkins junto al sello Outlier Society de Michael B. Jordan, sigue la trayectoria de Cassius Clay/Ali, interpretado por Jaalen Best, desde su etapa como campeón de boxeo hasta su rol como humanitario. El elenco suma a Michael Ealy, Dana Gourrier, Amin Joseph y Kai Parham.

Un nuevo teaser, difundido junto al anuncio, muestra a Ali entrenando con la meta de convertirse en el campeón de peso pesado más joven del boxeo. La producción reúne además a Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment y Grace: A Storytelling Company.