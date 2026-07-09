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“Godzilla Minus Zero” ya tiene fecha de estreno: llegará a los cines de Chile en formato IMAX

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Godzilla: Nuevo estreno

El 5 de noviembre se estrenará “Godzilla Minus Zero“, el filme que transcurrirá en 1949, dos años luego de los acontecimientos de “Godzilla Minus One”, y que continúa con la historia de la familia Shikishima mientras enfrentan una nueva catástrofe.

Tras los ataques del kaiju en Minus One, Kōichi decide continuar con su vida, reconstruyendo los lazos familiares con Noriko y Akiko, mientras se aleja de la guerra y los monstruos.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco, ya que Godzilla regresa, completamente regenerado, más grande y feroz, mientras comienza a surgir una nueva amenaza cerca del Monte Fuji, poniendo en peligro a la nación.

A diferencia de Minus One, “Godzilla Minus Zero”, este proyecto será estrenado en los cines de Chile y el resto de Latinoamérica, y además, llegará exclusivamente para pantallas IMAX.

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