“Escandaloso” acto de “odiosidad e inquina inaceptable”: Las reacciones del PC y el oficialismo al allanamiento de casa de Cariola

Las reacciones se han centrado también en el contexto delicado en el que se realizó el allanamiento, dado que lla parlamnetaria había dado a luz a su hijo horas antes.

Diversas figuras del espectro político han reaccionado al allanamiento realizado en la casa de la diputada Karol Cariola (PC), en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con la fallida compra de la Clínica Sierra Bella, gestionada por la exalcaldesa Irací Hassler (PC).

El allanamiento fue llevado a cabo por la Fiscalía Regional de Coquimbo y solicitado por el fiscal Patricio Cooper.

Reacción del PC, oficialismo y DC

Entre las reacciones más destacadas se encuentra la del exalcalde de Recoleta y dirigente del PC, Daniel Jadue, quien expresó su rotunda condena al operativo, señalando que “la sincronización con el día de nacimiento de su bebé es simplemente perversa” y calificando el espectáculo mediático como aún peor.

“El allanamiento hoy en la residencia de la diputada Karol Cariola, en el marco del caso Sierra Bella, demuestra un nivel de odiosidad extrema”, manifestó.

A través de sus redes sociales, Carmen Hertz, diputada del mismo conglomerado, calificó el allanamiento como un “escandaloso” acto de “odiosidad e inquina inaceptable”, señalando que el contexto del parto de la diputada, “conocido por el fiscal”, empeoraba aún más la situación.

El escandaloso allanamiento en casa de la diputada @KarolCariola es muestra de odiosidad e inquina inaceptable, agravado por el contexto en que pocas horas antes la diputada tiene un parto complejo, cuestión conocida por el Fiscal que arma el show — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) March 3, 2025

Lorena Pizarro, jefa de bancada del Partido Comunista, reiteró su apoyo a la diputada, destacando que se espera una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.

“Esperamos se realice una investigación rigurosa que permita aclarar esta situación que se ha dado a entender a la opinión pública, pero que, sin duda, el resultado también debe ser de conocimiento público (…) no tengo la menor duda en que la diputada Cariola estará en absoluta disposición de colaborar con todas las preguntas que le hagan al respecto”, sostuvo.

En la misma línea, indicó que “las y los comunistas, en cada proceso en que se nos ha involucrado en situaciones irregulares, hemos respondido y aclarado las situaciones que se nos acusa. Estamos atentas a lo que aquí suceda, pero, por sobre todo, estamos absolutamente claras en que aquí se va a aclarar lo que hoy se le imputa a nuestra compañera”.+

El diputado Luis Cuello (PC), manifestó desde el Congreso estar “muy sorprendido por esta diligencia que ha dispuesto Fiscalía. A mí me parece que es impresentable que constituya un escandaloso allanamiento en el domicilio de la diputada Karol Cariola el mismo día de nacimiento de su hijo, que es un estamento que obviamente es público y notorio”.

“En segundo lugar, también la aparición enseguida en varios medios de comunicación de filtraciones de diálogos entre la diputada Carolina y la exalcaldesa Hasler que no dicen nada, absolutamente nada, porque solamente hablan de sugerencia de una política pública. Creo que más bien tienen una intención de provocar un clima de tensión y a mi juicio constituye un acto bastante odioso y dirigido (…) Me parece que hay claramente una intención. Si esto no es una maniobra, se parece mucho a una maniobra“, añadió.

En contraste, Jorge Brito (FA), se mostró sorprendido por los hechos, pero expresó su confianza en que la diputada colaborará con la justicia.

“La Corporación, el Congreso Nacional, tiene un grave problema de credibilidad”, dijo, al tiempo que consideró que el PC debería tomar “medidas internas”.

Desde la Democracia Cristiana (DC), el segundo vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, hizo un llamado a dejar que las instituciones funcionen.

“La justicia tiene que investigar aun cuando esté involucrada alguien de esta mesa, en este caso la presidenta”, comentó Aedo. “Vamos a prestar toda la colaboración a la justicia en la medida que sea requerida. Hasta el momento no hemos recibido ningún requerimiento de Fiscalía”.

Explicando que se comunicó con la diputada, pero principalmente para felicitarla por el nacimiento de su hijo, el parlamentario señaló que así como reconoció la misma Fiscalía, se cooperó con la diligencia sin problemas.

“No hay defensas corporativas, que la justicia haga su trabajo. Y la justicia tiene que trabajar independiente de quién es el investigado”, añadió.