Raúl Figueroa apunta a prioridades del próximo gobierno en Educación: “Mejorar aprendizaje y no hacer exigencias inútiles”

El director del Instituto de Políticas Públicas de la UNAB conversó con CNN Chile Radio sobre los nudos críticos de la educación pública. Junto con cuestionar la rigidez de los SLEP, abordó el fracaso en la tramitación del proyecto de Sala Cuna, asegurando que el Ejecutivo llegó "tarde" al debate y que forzar acuerdos ahora es complejo.

El exministro de Educación y actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Raúl Figueroa, realizó un profundo diagnóstico sobre el estado actual del sistema educativo chileno, advirtiendo un estancamiento en los aprendizajes y una crisis de gestión que, a su juicio, ha desviado la atención de lo que ocurre dentro del aula.

En entrevista con CNN Chile Radio, Figueroa abordó la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), asegurando que si bien el país no puede permitirse “ir y venir” con cambios estructurales permanentes, es urgente corregir los errores de diseño que han burocratizado el sistema.

¿Qué dijo sobre la gestión de los SLEP?

Consultado sobre la posibilidad de pausar el traspaso de colegios municipales a los nuevos servicios locales —una demanda levantada por varios alcaldes—, el exsecretario de Estado reconoció que la promesa de mejora rápida “no se ha cumplido” y que la transición ha generado tensiones justificadas en las comunidades.

“La educación municipal tenía problemas, pero esa manera de gestionarlo también tenía virtudes: una mirada muy descentralizada y flexibilidad. Los servicios locales tienen lo contrario, son mucho más centralizados y tienen una excesiva burocracia“, explicó Figueroa.

Para la exautoridad del Mineduc, el error fundamental fue “traspasar algo flexible a algo rígido”, lo que ha provocado que los directores de establecimientos deban dedicar su tiempo útil a “lidiar con la sobreregulación” en lugar de enfocarse en lo pedagógico.

“Todo el foco de la política educativa se debe concentrar en los aprendizajes. Eso se traduce en que el tiempo de los docentes y los directores se destine a las necesidades de los alumnos y no a las exigencias inútiles del burócrata de turno“, sentenció, agregando que para el próximo ciclo político es esencial recuperar el mérito académico en el sistema de admisión escolar.

El estancamiento de la Sala Cuna Universal

Otro de los puntos críticos abordados en la conversación fue el nulo avance legislativo del proyecto de Sala Cuna Universal, una iniciativa que lleva más de una década en discusión y que busca terminar con la discriminación laboral que afecta a las mujeres bajo la actual normativa del artículo 203 del Código del Trabajo.

Figueroa fue crítico con el manejo político del Ejecutivo en esta materia, señalando que la falta de acuerdos se debe a una gestión tardía.

“Lo que ha ocurrido políticamente es que esta conversación, a mi juicio, el gobierno la puso tarde sobre la mesa. Y está poniendo ahora la máquina para forzar acuerdos cuando, en realidad, pasó demasiado tiempo y no se tuvo una conversación adecuada“, afirmó.

El académico de la UNAB explicó que, si bien existe un consenso transversal en la necesidad de eliminar el desincentivo a la contratación femenina (que actualmente exige sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras), el nudo está en el financiamiento.

Advirtió que un mal diseño, como cargar excesivamente los costos laborales, podría derivar en un aumento de la informalidad: “Es un equilibrio bien complejo (…) Si diseñas mal el instrumento, podrías promover la informalidad, que también es una cuestión compleja que no podemos permitir“, concluyó.