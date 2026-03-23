Ramírez advierte que eventual respaldo de China a Bachelet podría activar veto de EE.UU. en la ONU

El timonel de la UDI abordó el escenario internacional de la exmandataria y el impacto fiscal del mecanismo de estabilización de combustibles, en medio del alza del petróleo.

En medio del aumento sostenido en los precios del petróleo, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió en una entrevista en Radio Pauta, las medidas adoptadas para contener sus efectos y al escenario político internacional marcado por la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Respecto del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), el parlamentario explicó que su funcionamiento no evita las alzas, sino que solo las retrasa en el tiempo. “El MEPCO lo que hace es retrasar el alza, pero no la elimina”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre el impacto fiscal del mecanismo, señalando que implica un gasto significativo para el Estado. “Hoy día el gobierno se está gastando un poquito más de 50 millones de dólares a la semana”, sostuvo.

A partir de esto, planteó que el uso de estos recursos abre un debate sobre las prioridades del gasto público. “La discusión de gobernar es una discusión sobre las prioridades”, indicó, agregando que eventuales ajustes deberían considerar medidas focalizadas, como evitar aumentos en el transporte público.

En el ámbito internacional, Ramírez abordó la opción de la exmandataria, señalando que su eventual nominación enfrenta un escenario complejo debido al equilibrio de poder entre las potencias. “Si China apoya a Bachelet, EE.UU. probablemente la va a vetar”, afirmó.

Además, señaló que la oposición de cualquiera de los cinco miembros permanentes es suficiente para bloquear una candidatura. En ese contexto, llamó a evaluar con cautela la conveniencia de impulsar esta opción, considerando las dificultades que podría enfrentar en el Consejo de Seguridad.