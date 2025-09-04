“Ramen chileno”: Junaeb presenta innovador prototipo de plato para la alimentación escolar

Desde Junaeb señalaron que están impulsando este ramen a la chilena “como una alternativa innovadora para acercar el consumo de algas a niñas, niños y jóvenes, conscientes de su interés por la cultura asiática”.

En el Liceo Politécnico San Francisco Solano, en la comuna de Cerro Navia, se presentó un prototipo de ramen chileno elaborado a base de algas, como parte de un plan piloto que busca sumar este plato al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La propuesta mezcla ingredientes tradicionales —pollo, huevo, tallarines, zanahoria y cebollín— con una base en polvo de algas deshidratadas (cochayuyo, luga y calabacillo), que al hidratarse con agua caliente se transforma en un caldo nutritivo.

El resultado es un ramen inspirado en el popular platillo japonés con proteínas de alto valor biológico, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales, siendo pensado, según Junaeb, como una alternativa saludable, equilibrada y sostenible.

Camila Rubio, directora nacional de Junaeb, sostuvo que impulsaron este ramen a la chilena “como una alternativa innovadora para acercar el consumo de algas a niñas, niños y jóvenes, conscientes de su interés por la cultura asiática”.

“Lo que vivimos en Cerro Navia lo demuestra, cuando un estudiante prueba por primera vez un ramen con algas y dice ‘me gustó’, no es solo un plato nuevo, es la oportunidad de sembrar salud, educación nutricional y conexión alimentaria con las nuevas generaciones”, agregó.

Rubio recalcó que “sabemos que persiste una brecha entre las virtudes que tiene un superalimento como las algas y sus hábitos de consumo, por ello, en O’Higgins estamos piloteando preparaciones tradicionales con algas, como tallarines con salsa boloñesa de mix de algas, en alianza con mujeres algueras de la comuna de Navidad, porque este superalimento no solo nutre, también impulsa economías locales y autonomía femenina”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Valeska Naranjo, destacó la propuesta “ya que, además de ser una alternativa innovadora y atractiva para niñas, niños y jóvenes, aporta más de una porción de vegetales combinados con proteínas, lo que enriquece su valor nutricional. También valoramos la inclusión de algas en diversas preparaciones, porque avanzar hacia una dieta más equilibrada y saludable requiere integrar con mayor fuerza los productos del mar”.

La iniciativa se enmarca en la estrategia “Del Mar a tu Escuela”, que busca promover el consumo de productos del mar en los colegios por sus beneficios nutricionales y su bajo impacto ambiental.

Con la información recopilada en Cerro Navia, Junaeb elaborará un informe técnico para ajustar la receta y evaluar su factibilidad y, si los resultados son positivos, se podrían implementar pilotos en más recintos, junto con la revisión de costos, abastecimiento y capacitación de los equipos de cocina.