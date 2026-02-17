Radiografía a la nueva Cámara: Predominan hombres y las profesiones de ingeniero, abogado y periodista

Un total de 79 parlamentarios debutarán en la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo 11 de marzo, en un grupo marcado por la mayoría masculina, una edad promedio de 45 años y una fuerte presencia de profesionales ligados al derecho, la ingeniería y el periodismo.

El próximo 11 de marzo no solo marcará el inicio del nuevo gobierno encabezado por el presidente electo José Antonio Kast, sino también el debut de 79 nuevos diputados en la Cámara Baja, en una renovación que supera en número a los legisladores que lograron la reelección en los últimos comicios parlamentarios.

En una radiografía elaborada por Diario Financiero, se mostró que el grupo está compuesto por representantes de 11 partidos políticos, con el Partido Republicano concentrando la mayor proporción, seguido por el Partido de la Gente y la Unión Demócrata Independiente. También habrá presencia del Frente Amplio, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Nacional Libertario, el PPD y Evópoli.

Entre los nuevos diputados electos predomina ampliamente el sexo masculino. El 68% corresponde a hombres, mientras que el 32% son mujeres.

En cuanto a la edad, los debutantes tienen entre 26 y 64 años, con un promedio de 45 años. La mayor concentración se ubica en el tramo entre los 40 y 49 años.

Respecto a la formación académica, los ingenieros y abogados encabezan la lista, cada uno representando el 19% de los nuevos diputados. Los periodistas ocupan el tercer lugar, con un 13% del total.

En términos generales, el 86% de los parlamentarios debutantes cuenta con estudios universitarios. De ellos, el 57% tiene un título profesional, el 40% posee un grado de magíster y el 3% alcanzó el nivel de doctorado. En tanto, un 6% cuenta con formación técnica y un 8% no registra información sobre estudios superiores.

Aunque se trata de parlamentarios que ingresan por primera vez a la Cámara, la mayoría no es ajena a la política. El 87% ha participado anteriormente en procesos electorales y el 53% ejerció algún cargo público, incluyendo concejalías, alcaldías, consejerías regionales e incluso una gobernación.

Además, 11 de los nuevos diputados formaron parte de la Convención Constitucional durante el primer proceso constituyente.