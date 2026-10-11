Radiografía de la salud mental en Chile: Depresión y ansiedad alcanzan sus peores niveles desde la pandemia

1.200 millones de personas en el mundo tienen un trastorno de salud mental, es decir, 14% de la población. Un malestar que se replica en Chile. Cerca de 18,5% presenta, sospecha o tiene problemas de salud mental.

“La salud mental es la principal causa de carga de enfermedad en el mundo. Significa que muchas personas están sufriendo los problemas más frecuentes psiquiátricos que conocemos, que son principalmente la depresión y la ansiedad, y eso impacta directamente sus vidas, pero también las de sus familias, sus trabajos y sus comunidades”, explica Carlos Ibáñez, director de Red Salud Mental es Salud.

Por su parte, Olga Toro, doctora en Salud Pública de la Universidad de Chile (UChile), advierte que “las prevalencias aumentaron en sí mismas. Y eso se observó de manera muy importante a partir de la pandemia de COVID-19”.

Las cifras hablan por sí solas. La salud mental de los chilenos ha decaído, según la duodécima versión del Termómetro de Salud Mental de la Asociación Chilena de Seguridad y la Pontificia Universidad Católica (ACHS-UC) en nuestro país. El incremento de algunos síntomas relacionados a la depresión, la soledad percibida, el insomnio y la ansiedad han alcanzado sus peores niveles desde la pandemia. Y las mujeres lideran estos indicadores.

Brecha de género que se refleja en diversos estudios. La sobrecarga y el trabajo relacionado a los cuidados podrían ser una respuesta.

“Este estudio y otros estudios previos lo que demuestran también que esta brecha se da en situaciones en que las mujeres están más expuestas a estresores. Están en situación de sobrecarga”, detalla Mariane Krause, psicóloga y prorrectora de la UC.

En la misma línea, Tania Hutt, académica de Sociología de la UC, añade que “también hay muchos factores sociales estructurales que están detrás de esta brecha. Un factor social importante es la sobrecarga de cuidado. En general, como sociedad, descansamos en las mujeres para que realicen esta labor, de cuidados de los niños, de cuidados de adultos mayores, de otras personas que lo necesitan. Y esa sobrecarga está cada vez más en conflicto con otros roles”.

Pero los hombres no están ajenos a esta realidad. Se les diagnostica menos y buscan ayuda con menor frecuencia. Y las consecuencias son claras. Según las últimas cifras oficiales en Chile, la mortalidad por suicidio es mayor en hombres que en mujeres en una relación cercana de 4 es a 1.

Javiera Duarte, académica de Psicología de la Universidad Diego Portales (UDP), sostiene que “hay igual todavía una idea como de ideales tradicionales masculinos, como que los hombres se las arreglan solos, como que los hombres no pueden mostrarse vulnerables, y puede ser una dificultad. Y se van aislando. Y eso sí se ha visto, que las personas que tienen menos amigos, las personas que tienden a aislarse también o estar mucho más involucradas, por ejemplo, solo con la familia o solo en el trabajo, tienden a presentar mayores niveles de ansiedad, de depresión, de soledad también”.

Factores que también se extienden a otros grupos como los adolescentes y las personas mayores. En Chile, las últimas cifras reportan que un 49,4% siente un alto estrés ante la posibilidad de requerir tratamientos médicos o medicamentos y no poder costearlos, mientras un 49,2% de no recibir la atención médica adecuada. Una alerta para las autoridades si hablamos de financiamiento.

“Para pensar en hacer un cambio significativo, también hay que poder financiar ese cambio significativo. Y evidentemente que eso es lo que va a permitir sostener cualquier otro tipo de intervención, tanto preventiva como de desarrollo de servicios de atención”, puntualiza el director de Red Salud Mental es Salud.

Mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destinan en promedio 6,7% de su presupuesto sanitario a salud mental, Chile, que sí pertenece a este grupo, solo destina un poco más del 2% de esa cartera. Desafíos que siguen pendientes en plena discusión del Presupuesto 2027, y cuando los trastornos mentales ya son la principal causa de discapacidad en el mundo.