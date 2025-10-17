Radiografía a los aportes de campaña presidencial: 10 pesos para MEO y Artés con más dinero que Parisi

Uno de esos aspectos es el económico y el aporte que los candidatos puedan tener. Una primera fuente de ingresos son los créditos que los mismos candidatos soliciten a instituciones bancarias para poder financiar diversos aspectos de sus campañas.

La carrera presidencial comenzó hace rato. Y a menos de un mes de los comicios que definirán a las dos cartas que pasen a la segunda vuelta por La Moneda, cada paso importa.

Uno de esos aspectos es el económico y el aporte que los candidatos puedan tener. Una primera fuente de ingresos son los créditos que los mismos candidatos soliciten a instituciones bancarias para poder financiar diversos aspectos de sus campañas.

Pero también está la arista más ciudadana, el del ciudadano de a pie y el de los partidos políticos que colaboran con montos que pueden ir desde 1 peso.

Es así como el análisis de los aportes de campaña -hasta este viernes 10 de octubre- arrojan datos bastante interesantes.

Por ejemplo, Marcos Enríquez-Ominami tiene un solitario aporte de tan solo 10 pesos. Los otros montos que registra para la campaña son con base en créditos propios.

Otro aspecto llamativo es que el independiente Eduardo Artés registra más dinero por aportes que Franco Parisi. El profesor ha recibido hasta la fecha 286.322 pesos de sus adherentes, mientras que la carta del Partido de la Gente, registra 257.500 pesos.

¿Qué pasa con quienes lideran las encuestas? José Antonio Kast y Evelyn Matthei son los que más aportes registran. Por concepto de aportes de ciudadanos y partidos, el líder de Republicanos tiene 132 millones y la exalcaldesa de Providencia 121 millones.

La exministra del Trabajo, Jeannette Jara tiene 71 millones; Johannes Kaiser poco más de 8 millones y medio y Harold Mayne-Nicholls registra 3.7 millones.