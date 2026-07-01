El dilema penal adolescente: Gobierno apunta a la reincidencia mientras exministro Cordero advierte “circuito extremadamente perverso”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció que la próxima semana el Gobierno presentará en el Congreso indicaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en medio del debate por el rol de menores de edad en delitos graves.

La visión del Gobierno

En conversación con Pauta de Análisis, el secretario de Estado explicó que una de las medidas apunta a incorporar criterios vinculados a la reincidencia o reiteración de delitos por parte de adolescentes.

“Hay algunas indicaciones. La primera de ellas dice relación con establecer algo que no existía antes, que es la reincidencia o reiteración de delitos por parte de menores de edad, lo que va a permitir aumentar en ciertas circunstancias también la pena”, sostuvo Rabat.

El ministro descartó que el foco principal del Gobierno esté puesto en bajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años, como han planteado algunos sectores, y afirmó que el Ejecutivo busca abordar el problema a través de modificaciones a la actual legislación.

“A nosotros nos parece que hoy día el tema debe abordarse desde la perspectiva de las reformas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, señaló.

Rabat también mencionó el proyecto de responsabilidad parental, iniciativa con la que el Gobierno busca enfrentar casos de menores de 14 años que cometan hechos ilícitos.

“El Gobierno también quiere en esto ser bastante claro. También ha establecido un régimen que se llama responsabilidad parental, porque nosotros creemos que es relevante también preocuparse de lo que está ocurriendo con jóvenes menores de 14 años que cometen hechos ilícitos”, agregó.

La visión desde la otra vereda: “Un circuito extremadamente perverso”

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, cuestionó que el endurecimiento de sanciones sea presentado como una solución suficiente al problema.

En conversación con Primera Pauta, Cordero advirtió que “pensar como solución simplemente esto, es generar mejores condiciones de reclutamiento por parte de bandas”.

El exsecretario de Estado sostuvo que el debate no puede quedar reducido al aumento de penas y planteó que la pregunta central debe estar en las medidas previas al ingreso de adolescentes al sistema penal.

“Si usted quiere endurecer el régimen de sanciones, la pregunta es qué va a hacer antes”, afirmó.

Cordero también llamó a reforzar la discusión sobre reinserción y advirtió que, si ese punto queda fuera del debate, el país podría entrar en “un circuito extremadamente perverso”.

“Estamos omitiendo una cuestión clave, y es que nadie está respondiendo a la pregunta: qué es lo que estamos haciendo en reinserción. Y ojo, en reinserción no solo importa el Estado, importan también los privados”, sostuvo.