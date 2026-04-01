Quiroz endurece el tono y responde a críticas de oposición por la caja fiscal: “No se puede tapar el sol con un dedo”

El ministro de Hacienda defendió el diagnóstico del Gobierno sobre el estado de las finanzas públicas al cierre de 2025 y cuestionó a quienes, a su juicio, usan cifras fuera de contexto.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, elevó este miércoles el tono de la disputa por la caja fiscal y salió a responder a las críticas de la oposición, luego de los cuestionamientos por las advertencias del Gobierno sobre el estado en que recibió las finanzas públicas.

“No se puede tapar el sol con un dedo”, afirmó el secretario de Estado, junto con insistir en que el debate debe hacerse sobre la base de cifras comparables y no con antecedentes usados de manera parcial. “Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas”, añadió.

Quiroz además cuestionó el uso político de los datos fiscales y sostuvo que “ni las cifras, ni los números, ni las citas pueden servirse y ocuparse al amaño de quien opina”, en una respuesta directa a los reparos que surgieron desde el Partido Socialista por la tesis del Ejecutivo respecto de una caja fiscal estrecha al cierre de 2025.

La controversia se instaló luego de que el Gobierno afirmara que la administración anterior dejó un margen de liquidez extremadamente acotado, planteamiento que ha sido rebatido por voces de la oposición. Desde Hacienda, en cambio, han insistido en que la comparación correcta debe hacerse con el cierre efectivo del ejercicio fiscal y no con cifras posteriores o lecturas parciales de disponibilidad.

En esa línea, Quiroz defendió que el diagnóstico del Ejecutivo no responde a una interpretación política, sino a los datos con que se cerró el año presupuestario. El punto de fondo, según ha planteado el Gobierno, no pasa solo por el nivel de caja disponible, sino también por la forma en que se administraron los compromisos financieros al cambio de mando.