Quiénes son los dos reos fugados desde la ex Penitenciaría de Santiago

Uno cumple presidio perpetuo por femicidio y el otro fue condenado por delitos asociados a causas anarquistas. Estos son los antecedentes de los dos internos que escaparon desde la ex Penitenciaría de Santiago.

La fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago no solo generó alarma por la forma en que abandonaron el recinto, sino también por el perfil de los prófugos: uno condenado a presidio perpetuo por femicidio y otro sentenciado por delitos asociados a causas vinculadas al anarquismo.

Juan Advón Flores Valenzuela: condenado a perpetua por femicidio

Uno de los fugados es Juan Advón Flores Valenzuela, quien cumple presidio perpetuo calificado por el femicidio de su exconviviente, crimen ocurrido en marzo de 2021 en la comuna de Puente Alto.

El caso tuvo alto impacto judicial y mediático, y la sentencia estableció la pena máxima contemplada en la legislación chilena para este tipo de delitos. Flores Valenzuela permanecía recluido en la ex Penitenciaría cumpliendo dicha condena al momento de la fuga.

Tomás González Quezada: condenado por delitos vinculados a causas anarquistas

El segundo prófugo es Tomás González Quezada, condenado a 16 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos porte ilegal de armas prohibidas.

Su nombre ha estado vinculado a causas asociadas al anarquismo y a investigaciones relacionadas con ataques incendiarios y uso de artefactos explosivos de fabricación artesanal, según antecedentes judiciales previos.

González Quezada también se encontraba recluido en la ex Penitenciaría al momento de la evasión.