Fuga en Penitenciaría: Gendarmería remueve a director regional y a tres jefaturas del penal

La institución apartó al director regional metropolitano y activó la desvinculación del alcaide y otras dos jefaturas del CDP Santiago Sur, tras el escape de dos internos que salieron del recinto vestidos como gendarmes.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la remoción de cuatro altos cargos de la institución luego de la fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, hoy Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur.

La autoridad confirmó la salida del director regional metropolitano de Gendarmería, el coronel Héctor Labrín, además del inicio del proceso de desvinculación de las tres principales jefaturas del penal: el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno.

La decisión se adoptó tras el escape de los reos Tomás González Quezada, alias “Pelao”, y Juan Abdón Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, quienes abandonaron el recinto vistiendo indumentaria similar a la de funcionarios de Gendarmería, sin que el hecho fuera advertido en los controles de salida.

La ausencia de ambos quedó al descubierto durante un conteo realizado la tarde del miércoles en la Galería 7, módulo donde cumplían condena.

Según los antecedentes judiciales, Flores Valenzuela cumple presidio perpetuo calificado por el femicidio de su exconviviente, mientras que González Quezada debe cumplir cinco años de cárcel por diversos delitos, entre ellos lanzamiento de bombas molotov.

Desde la institución señalaron que las medidas buscan establecer responsabilidades administrativas por la vulneración de los protocolos de seguridad, mientras continúa el operativo de búsqueda para dar con el paradero de los prófugos.