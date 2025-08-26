¿Quién es José Zara, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir condena por el crimen del general Prats y su esposa?

Tras su salida del recinto penitenciario, el hombre de 82 años fue recibido por familiares y amigos, quienes lo trasladaron a su domicilio en la comuna de Las Condes.

La madrugada de este martes, el exbrigadier en retiro del Ejército, José Zara Holger, fue liberado de la cárcel de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert.

Tras su salida del recinto penitenciario, el hombre de 82 años fue recibido por familiares y amigos, quienes lo trasladaron a su domicilio en la comuna de Las Condes. El exbrigadier no emitió declaraciones a la prensa al momento de su liberación.

¿Quién es José Zara Holger?

Su trayectoria militar se forjó en la rama de Infantería, donde se especializó como comando y paracaidista. Más tarde asistió a la Escuela de las Américas, un centro de entrenamiento con sede en Panamá que formó a cientos de oficiales latinoamericanos, varios de ellos posteriormente vinculados a operaciones represivas en la región.

Con la llegada de la dictadura de Pinochet, Zara fue destinado al Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigido por Arturo Ureta Sire. Desde esa posición asumió un rol clave en la red de inteligencia que operaba en Argentina y en la coordinación con organismos similares en Uruguay.

En ese contexto integró el equipo que planificó y ejecutó el atentado contra Prats, un crimen que se convirtió en uno de los primeros golpes del Plan Cóndor, el entramado represivo con el que las dictaduras del Cono Sur persiguieron, secuestraron y eliminaron a opositores políticos más allá de sus propias fronteras.

El crimen ocurrió el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, cuando una bomba colocada en la caja de cambios del vehículo de Prats y su esposa causó su muerte. El explosivo fue instalado por el estadounidense Michael Townley, siendo así el primer crimen realizado por el régimen militar fuera de Chile.

En 2010, más de 35 años después de ocurrido el hecho, Zara Holger fue condenado, en una sentencia que fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema. En concreto, recibió 15 años y un día de presidio por los homicidios calificados de la pareja y 100 días por asociación ilícita.