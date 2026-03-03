Quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast deja suspendidas 35 reuniones de traspaso

En total, 35 reuniones bilaterales quedaron canceladas tras el anuncio del presidente electo, José Antonio Kast. Entre las instancias suspendidas figura la de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde se trataría el proyecto de cable submarino.

El presidente electo, José Antonio Kast, informó la suspensión de las últimas reuniones bilaterales con la administración de Gabriel Boric, a pocos días de asumir el 11 de marzo. La decisión se da tras la controversia generada luego de que el mandatario revelara una conversación telefónica previa con Kast sobre el proyecto del cable submarino.

La reunión de este martes terminó abruptamente y, en una conferencia de prensa, el futuro mandatario informó que finalizó el proceso de traspaso de mando, cancelando las 35 reuniones que quedaban pendientes en ministerios y subsecretarías, según indicó La Tercera.

“Hemos sido claros: nosotros, a partir de hoy, le ponemos término, suspendemos el proceso de reuniones bilaterales que tenían los ministros y nos vamos a abocar a la instalación lo más correcta, rápida y eficiente posible”, anunció.

¿Qué reuniones se suspendieron?

Entre las reuniones bilaterales suspendidas destacan las cuatro pendientes en el Ministerio de Justicia. Incluso, una de ellas estaba programada para las 9 de la mañana de este martes entre el actual ministro Jaime Gajardo y quien tomaría su lugar, Fernando Rabat, señaló el medio.

Otra instancia cancelada fue la reunión en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en la que se abordaría la polémica del proyecto del cable submarino.

También, en el Ministerio de Seguridad, se suspendió la reunión agendada para este miércoles con los subsecretarios Andrés Jouannet y Rafael Collado. Sucedió lo mismo en el Ministerio de Defensa, donde se informó que las dos reuniones con las subsecretarías de Defensa y para las Fuerzas Armadas estaban canceladas.

Por su parte, en el Ministerio de Obras Públicas también se canceló el encuentro entre la ministra en ejercicio, Jessica López, y el entrante, Martín Arrau. El Ministerio de Ciencias corrió con la misma suerte, ya que la reunión para el traspaso de mando entre los ministros Ximena Lincolao y Aldo Valle fue suspendida, al igual que la programada para coordinar el cambio de administración del Departamento de Administración y Finanzas (DAF).

El encuentro entre los jefes de gabinete de Camila Vallejo y Maura Sedini también fue cancelado en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), al igual que las dos citas programadas en la cartera de Educación con las divisiones de las subsecretarías de Educación Superior y de Educación.

Pero el más afectado fue, sin duda, el Ministerio de Salud, ya que cinco reuniones fueron suspendidas: de ellas, tres eran con la Subsecretaría de Salud Pública y dos entre autoridades, afectando a las divisiones de Finanzas y Administración Interna, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el área de Control de Gestión y Transparencia.

Otras citas canceladas fueron en el Ministerio de Desarrollo, Obras Públicas, Agricultura, Minería, Medio Ambiente y Deportes. Incluso, en la cartera de Deportes quedaron reuniones pendientes y no se logró completar las bilaterales antes del cambio de mando.