Tras querella de Municipio de Santiago: Desbordes califica como “completamente inaceptable” ataque a profesor del INBA

La Municipalidad de Santiago además anunció una querella criminal y medidas urgentes para frenar la violencia en establecimientos educacionales.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), calificó como “completamente inaceptable” el violento ataque que sufrió un profesor del Internado Nacional Barros Arana (INBA), quien fue rociado con combustible por un grupo de encapuchados durante una nueva jornada de disturbios en el establecimiento educacional.

“Una vez más vemos violencia irracional dentro de un recinto educativo. Lo ocurrido en el INBA no se puede permitir ni normalizar”, señaló enfáticamente el jefe comunal durante una declaración pública.

¿Qué pasó en el INBA?

El incidente se produjo este lunes alrededor de las 10:30 horas, cuando cinco sujetos encapuchados lanzaron bombas molotov al ingreso del establecimiento y luego salieron a la vía pública.

En ese trayecto, uno de los individuos roció con bencina al profesor encargado de la seguridad del liceo.

La víctima fue derivada a un centro asistencial y, tras prestar declaración ante Carabineros en la 3ª Comisaría, se confirmó que se encuentra en buen estado de salud.

Ante la gravedad de los hechos, la Municipalidad de Santiago anunció que presentará una querella criminal este mismo lunes.

Además, Desbordes reiteró su compromiso con los miembros de la comunidad educativa “que sí quieren estudiar y trabajar en paz”.

“Vamos a perseguir a los violentistas con todos los medios legales a nuestra disposición. No vamos a permitir que una minoría siga secuestrando la vida escolar del INBA”, advirtió.

Las medidas de Santiago

El alcalde también informó que el pasado viernes sostuvo una reunión con profesores, inspectores y asistentes de la educación del liceo, en la que acordaron tomar medidas urgentes para enfrentar la situación de inseguridad.

Paralelamente, se encuentra participando en una mesa de trabajo junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Urrutia; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; y el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña.

“Necesitamos respuestas rápidas y coordinadas. No solo en el INBA, sino en todos los establecimientos donde se están repitiendo estos hechos. No podemos seguir tolerando esta violencia”, puntualizó Desbordes.