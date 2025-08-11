Rocían combustible a profesor del INBA: Municipalidad de Santiago anunció querella

El profesor fue asistido por personal de Carabineros, encontrándose “bien físicamente”, según informaron desde el municipio.

Este lunes, en el marco de una nueva jornada de incidentes en cercanías del Internado Nacional Barros Arana (INBA), un profesor fue rociado con combustible.

Según la información preliminar, durante los enfrentamientos es que una persona encapuchada arrojó líquido acelerante sobre la ropa del jefe de seguridad del INBA.

El funcionario del establecimiento educacional fue rápidamente asistido por personal de Carabineros, sin que resultara lesionado, puesto que no se le encendió fuego.

Municipalidad anuncia querella

Tras conocerse el hecho, desde la Municipalidad de Santiago anunciaron la presentación de una querella criminal en las próximas horas contra quienes resulten responsables.

Desde el municipio detallaron que el hecho ocurrió en el recreo de las 10:30 horas, cuando un grupo de cinco encapuchados lanzó bombas molotov en la zona de ingreso al establecimiento y salieron a la calle. “En su recorrido, agredieron al docente encargado de seguridad del liceo rociándolo con bencina”.

Finalmente, señalaron que ya se realizó la denuncia correspondiente ante carabineros y que el profesor prestó su declaración, encontrándose “bien físicamente”.