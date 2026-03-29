¿Qué se conmemora el Día del Joven Combatiente?

Cada 29 de marzo en Chile se recuerda el asesinato de los hermanos Vergara Toledo a manos de agentes del Estado en 1985.

Cada 29 de marzo se conmemora en Chile el Día del Joven Combatiente, que recuerda el asesinato de los hermanos Vergara Toledo durante la dictadura militar.

¿Qué se conmemora?

La fecha recuerda la muerte en 1985 de dos hermanos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Rafael y Eduardo Vergara Toledo, a manos de Carabineros en Estación Central, específicamente en el cruce entre 5 de abril con Las Rejas.

En ese entonces, la prensa consignaba que a eso de las 19:45 horas, Carabineros sorprendió a delincuentes armados que intentaron asaltar un negocio. “El cabo Muñoz Cifuentes conminó a detenerse a la pareja de hermanos, quienes mostraban una actitud sospechosa. Como única respuesta a la orden, uno de los sujetos extrajo un revólver de cañón corto y disparó, hiriendo al suboficial en el tórax. Otros integrantes de la patrulla iniciaron la persecución de los individuos, la que culminó diez minutos después, produciéndose un nutrido intercambio de disparos entre los representantes del orden y los delincuentes subversivos, que culminó con la muerte de los dos sujetos“, señalaba El Mercurio.

Según el informe oficial de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig), los antecedentes “permiten afirmar que ambos hermanos murieron a causa de politraumatismo por balas y que el cuerpo de Rafael Vergara registra un disparo en la nuca a corta distancia, que fue el que en definitiva le causó la muerte“.

La comisión concluyó que Rafael Vergara fue ejecutado estando ya herido y en poder de quienes lo mataron, mientras que su hermano, Eduardo Vergara, habría perecido víctima de la situación de violencia política, “no pudiendo la comisión determinar las circunstancias precisas en que se produjo el enfrentamiento ni la participación que él hubiera tenido”.

Desde aquel entonces, se conmemora el Día del Joven Combatiente.