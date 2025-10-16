“Es una negligencia” y “era inevitable”: Qué dijeron los presidenciales tras salida de Pardow por error en cuentas de luz

Los aspirantes a La Moneda apuntaron tanto al Presidente Boric como al actual titular de la cartera, Álvaro García, a hacerse cargo de la situación y explicar "cómo se va a compensar a los chilenos que han pagado injustamente de más en sus cuentas de luz".

En medio de la creciente polémica por los cobros indebidos en las cuentas de electricidad, el ministro de Energía, Diego Pardow, presentó su renuncia al cargo.

La decisión fue confirmada por La Moneda mediante un comunicado oficial, donde el Presidente Gabriel Boric agradeció “el compromiso y trabajo desempeñado” por el ahora exministro.

La salida de Pardow se produce tras el reconocimiento de un error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas, que provocó cobros excesivos por más de $112 mil millones, afectando a millones de consumidores en el país.

El hecho generó un fuerte revuelo político, y este jueves, la renuncia del titular de Energía terminó por encender aún más las críticas desde la oposición.

Kast: “Esto no es un error, es una negligencia”

Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien calificó la renuncia de Pardow como una señal clara de la ineficiencia del gobierno.

“En el transcurso de este Gobierno, las cuentas de la luz han subido en más de un 60%. ¿Les importó? No les ha importado nada“, afirmó Kast.

En la misma línea, agregó: “Y reflejo de esa ineficiencia, de esa inoperancia, es la salida del ministro Pardow. Y el ministro Pardow se va, y eso es reconocer parte, la negligencia, porque esto no es un error, es una negligencia, responsable y culpable de este mal Gobierno”.

El líder republicano también apuntó al recién nombrado biministro de Energía y Economía, Álvaro García, exministro de Ricardo Lagos, a quien pidió actuar con determinación: “Espero que el biministro no deje de trabajar hasta encontrar quiénes son todos los responsables que durante este Gobierno permitieron esta alza de la luz en más de un 60%. Esto afecta no solo a la cuenta de la luz, sino también a la inflación, que golpea primero a los más pobres“.

Matthei: “La renuncia era inevitable”

Desde Chile Vamos, la también candidata presidencial Evelyn Matthei consideró que la salida de Pardow era un paso necesario, aunque insuficiente.

“La renuncia del ministro Pardow era inevitable. Es un primer paso, pero se debe evaluar si hay más responsables. Todos deben asumir las consecuencias de sus errores”, señaló la alcaldesa de Providencia.

Matthei también emplazó directamente al Presidente Boric, exigiendo medidas concretas para compensar a la ciudadanía:”Lo que corresponde ahora es que el Presidente explique cómo van a compensar a los chilenos que han pagado injustamente de más en sus cuentas de luz”.