País cuentas de luz

“Es una negligencia” y “era inevitable”: Qué dijeron los presidenciales tras salida de Pardow por error en cuentas de luz

Por CNN Chile

16.10.2025 / 14:05

{alt}

Los aspirantes a La Moneda apuntaron tanto al Presidente Boric como al actual titular de la cartera, Álvaro García, a hacerse cargo de la situación y explicar "cómo se va a compensar a los chilenos que han pagado injustamente de más en sus cuentas de luz".

En medio de la creciente polémica por los cobros indebidos en las cuentas de electricidad, el ministro de Energía, Diego Pardow, presentó su renuncia al cargo.

La decisión fue confirmada por La Moneda mediante un comunicado oficial, donde el Presidente Gabriel Boric agradeció “el compromiso y trabajo desempeñado” por el ahora exministro.

La salida de Pardow se produce tras el reconocimiento de un error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas, que provocó cobros excesivos por más de $112 mil millones, afectando a millones de consumidores en el país.

El hecho generó un fuerte revuelo político, y este jueves, la renuncia del titular de Energía terminó por encender aún más las críticas desde la oposición.

Kast: “Esto no es un error, es una negligencia”

Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien calificó la renuncia de Pardow como una señal clara de la ineficiencia del gobierno.

“En el transcurso de este Gobierno, las cuentas de la luz han subido en más de un 60%. ¿Les importó? No les ha importado nada“, afirmó Kast.

En la misma línea, agregó: “Y reflejo de esa ineficiencia, de esa inoperancia, es la salida del ministro Pardow. Y el ministro Pardow se va, y eso es reconocer parte, la negligencia, porque esto no es un error, es una negligencia, responsable y culpable de este mal Gobierno”.

El líder republicano también apuntó al recién nombrado biministro de Energía y Economía, Álvaro García, exministro de Ricardo Lagos, a quien pidió actuar con determinación: “Espero que el biministro no deje de trabajar hasta encontrar quiénes son todos los responsables que durante este Gobierno permitieron esta alza de la luz en más de un 60%. Esto afecta no solo a la cuenta de la luz, sino también a la inflación, que golpea primero a los más pobres“.

Matthei: “La renuncia era inevitable”

Desde Chile Vamos, la también candidata presidencial Evelyn Matthei consideró que la salida de Pardow era un paso necesario, aunque insuficiente.

“La renuncia del ministro Pardow era inevitable. Es un primer paso, pero se debe evaluar si hay más responsables. Todos deben asumir las consecuencias de sus errores”, señaló la alcaldesa de Providencia.

Matthei también emplazó directamente al Presidente Boric, exigiendo medidas concretas para compensar a la ciudadanía:”Lo que corresponde ahora es que el Presidente explique cómo van a compensar a los chilenos que han pagado injustamente de más en sus cuentas de luz”.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

País Copiapó será la primera ciudad de Chile en tener transporte público 100% eléctrico: Así funcionará el nuevo sistema
Día Mundial de la Alimentación 2025: Minsal lanza visor para monitorear el estado nutricional en Chile
Nestlé trabaja para reducir costos: Eliminará cerca de 16 mil empleos en todo el mundo durante los siguientes dos años
Se esperan un calor extremo para la zona central del país con máximas de 35 °C para la capital | Revisa el pronóstico en CNN Tiempo
Franco Parisi responde a Johannes Kaiser y califica de “llorón” al candidato libertario tras querella en su contra
Trump advierte que Israel podría reanudar operaciones militares en Gaza si Hamás incumple el alto el fuego