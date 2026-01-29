¿Qué comunas tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025 en la RM?

Un reciente reporte de Assetplan, el mayor operador del mercado residencial institucional en departamentos en Chile y edificios multifamily en latinoamérica, entrega luces claras sobre cómo se comportaron los precios del arriendo en la capital durante el último año, poniendo foco en las 11 comunas de mayor oferta de arriendo en la RM.

Que el costo de la vida ha subido no es novedad, y uno de los ítems que más impacta el presupuesto de miles de personas es el valor del arriendo. Pero ¿qué comunas de la Región Metropolitana registraron las mayores fluctuaciones de precio de arriendo durante 2025?

Un reciente reporte de Assetplan, el mayor operador del mercado residencial institucional en departamentos en Chile y edificios multifamily en latinoamérica, entrega luces claras sobre cómo se comportaron los precios del arriendo en la capital durante el último año, poniendo foco en las 11 comunas de mayor oferta de arriendo en la RM.

De acuerdo con el informe, el alza promedio de los arriendos en la Región Metropolitana alcanzó un de 3,6% en 2025, una cifra muy alineada con el IPC acumulado del mismo período, que cerró en 3,5%. Sin embargo, al analizar el comportamiento por comuna, aparecen diferencias relevantes.

Providencia y Las Condes lideran las alzas

Al enfocarse en departamentos de un dormitorio y un baño (1D/1B), la comuna que registró el mayor incremento en el precio promedio de arriendo fue Providencia, con un alza de 13,9%, alcanzando un valor promedio mensual de $695.000.

“Esta alza tiene directa relación con que la construcción en Providencia está prácticamente estancada. Esto reduce la oferta de departamentos nuevos y, al tratarse de una comuna altamente demandada, la presión sobre los precios es inevitable”, explican desde Assetplan.

En segundo lugar se ubica Las Condes, que además se consolida como la comuna con los arriendos más caros del país. Durante 2025, el precio promedio mensual llegó a $876.843 mensuales, acumulando un aumento de 7,8%.

Comunas con alzas moderadas y caídas en precios



Más atrás aparecen comunas como Macul (5,7%), La Cisterna (3,5%) y Santiago (3,1%), con incrementos más cercanos al promedio de la Región Metropolitana.

En el extremo opuesto del ranking se encuentran Estación Central, que no registró variación en sus precios (0,0%), y San Joaquín, comuna que incluso evidenció una baja de 2,2%, reduciendo su arriendo promedio desde $298.714 a $292.067.

“En algunas comunas se observa un ajuste de precios asociado a mayores niveles de oferta disponible y a una demanda más sensible al precio, lo que ha generado correcciones puntuales”, agregan desde Assetplan.

Ranking de variación de arriendos por comuna (departamentos 1D/1B – 2025)

1.- Providencia: +13,9% / Precio promedio: $695.000

2.- Las Condes: +7,8% / Precio promedio: $877.000

3.- Macul: +5,7% / Precio promedio: $410.000

4.- La Cisterna: +3,5% / Precio promedio: $293.000

5.- Santiago: +3,1% / Precio promedio: $328.000

6.- Independencia: +2,6% / Precio promedio: $315.000

7.- San Miguel: +2,4% / Precio promedio: $335.000

8.- Ñuñoa: +1,9% / Precio promedio: $408.000

9.- La Florida: +1,8% / Precio promedio: $348.000

10.- Estación Central: 0,0% / Precio promedio: $263.000

11.- San Joaquín: -2,2% / Precio promedio: $292.000