Pugna interna en el PC: Inician tramitación de denuncia de ministros comunistas contra Jadue por dichos sobre “persecución” en su contra

La acción se inició luego que Jadue apuntara contra la vocera y también contra el ministro de Justicia, a quienes acusó de ser complices de un "montaje" en su contra.

Una tensa situación se generó hace algunas semanas al interior del Partido Comunista (PC) luego que el excandidato presidencial Daniel Jadue apuntara contra ministros del Gobierno por su situación judicial.

Durante el lanzamiento de un libro en que participó, Jadue aseguró que “estoy aquí preso en este Gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista (…) y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución“.

Sus dichos motivaron que los ministros aludidos -particularmente la vocera Camila Vallejo y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo– exigieron que Jadue se retractara de sus dichos y además que la colectividad evaluara posibles sanciones en su contra.

Respecto a esto último, La Tercera dio a conocer que hace unas semanas se inició la tramitación del proceso.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que “es un procedimiento llevado por estructuras naturales. No es que pase primero por la comisión política (principal instancia de toma de decisiones del PC), sino por las comisiones que tratan esos temas.

“No hay una respuesta definitiva (aún), porque eso no lo establece la dirección política que yo encabezo”, acotó igualmente.