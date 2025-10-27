Puerto de Ideas 2025: Valparaíso celebra 15 años de cultura y literatura

El festival reunirá a más de 40 invitados en una nueva edición dedicada a la escritura y el pensamiento contemporáneo.

El Festival Puerto de Ideas celebrará sus 15 años de existencia entre el 7 y el 9 de noviembre en Valparaíso, con la participación de más de 40 invitados nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los principales encuentros culturales del país.

La Fundación Puerto de Ideas, organización chilena sin fines de lucro, busca acercar la cultura y las ciencias a la ciudadanía a través de la literatura, historia, neurociencia, filosofía, cine, artes visuales y escénicas, entre otras disciplinas. La entidad organiza dos eventos anuales: el Festival Puerto de Ideas Valparaíso y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta.

Ambas iniciativas cuentan con el apoyo del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y la Ley de Donaciones Culturales

Cartelera y venta de entradas

En esta decimoquinta edición, el festival tendrá a la literatura como eje central, con actividades centradas en el oficio narrativo y la escritura contemporánea.

Entre los invitados destaca el escritor argentino Hernán Díaz, ganador del Premio Pulitzer de Ficción 2022 por su novela Fortuna, quien será el encargado de inaugurar el encuentro junto al abogado y columnista Carlos Peña. Ambos conversarán sobre la relación entre el poder, la verdad y el dinero el viernes 7 de noviembre a las 18:30 horas en el Parque Cultural de Valparaíso.

Por su parte, la escritora chilena Cynthia Rimsky, ganadora del Premio Herralde de Novela por Clara y Confusa, ofrecerá un conversatorio sobre los procesos creativos y la mirada cotidiana del oficio literario.

Las entradas están disponibles a través del sitio web de Ticketplus, mientras que el programa completo del festival puede consultarse en la página oficial de Puerto de Ideas.