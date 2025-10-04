“Puedes hablarme si lo necesitas”: Joven impulsa campaña de salud mental en Metro de Santiago ante alza de suicidios

Ante el incremento de suicidios durante estos meses, la joven Natalia, por iniciativa propia, impulsó una campaña de prevención. Decidió desplegarse en las estaciones del Metro de Santiago con un cartel que decía “¿Tuviste un mal día? Puedes hablarme si lo necesitas”.

Los últimos meses han sido complejos debido al aumento de suicidios en Santiago, especialmente durante la primavera, cuando varias personas se han lanzado a las vías del Metro para quitarse la vida. Esta situación ha generado preocupación en distintos sectores, desde la Federación de Sindicatos de Metro hasta iniciativas individuales.

Un ejemplo es el de un conductor en la estación Baquedano, quien envió un mensaje a los usuarios: “Si hoy no te sientes bien, por favor, conversa tus cosas con alguien más. No estás solo. De seguro hay alguien que te está esperando en casa, tus padres, tus hermanos, tu perrito, tu gatito. Sé que hay alguien que te espera día a día”.

Asimismo, surgieron iniciativas ciudadanas, como la de Natalia, diseñadora de profesión, quien busca generar un cambio ante la problemática de salud mental en el país.

Desde la perspectiva de Natalia vivimos en una sociedad que carece de empatía y que se ha robotizado. “Las personas que lamentablemente toman estas decisiones probablemente hayan sentido mucho dolor en ese momento, y hacerlo en un lugar como este tiene sus razones, sus motivos. Es un tema bastante fuerte y complicado”, sostuvo sobre los hechos ocurridos en el Metro en T13.

Para contribuir a la prevención, Natalia se plantó en la estación Baquedano con un cartel que decía: “¿Tuviste un mal día? Puedes hablarme si lo necesitas”. “Esta propuesta generó mucha interacción y finalmente me decidí a convertir ese deseo en una realidad”, explicó, y destacó que varias personas, incluso adultos mayores, se acercaron a pedir un abrazo.

Por su parte, Orietta Echavarri, psicóloga clínica UC CHRISTUS y profesora asociada de la Escuela de Medicina UC, enfatizó: “Hablar del suicidio es un primer paso fundamental para prevenir, porque facilita que las personas en riesgo puedan pedir ayuda y expresar lo que sienten. También es de gran ayuda cultivar vínculos cercanos, crear espacios de confianza y conversaciones seguras, ya que son clave para que nadie enfrente solo el dolor”.

Echavarri agregó que “todos tenemos un papel fundamental para combatir la estigmatización y el aislamiento, mejorar el conocimiento, sensibilizar y brindar apoyo social a las personas en situación de riesgo suicida”.

El proyecto de Natalia va más allá de esta campaña puntual, y en sus redes sociales ha anunciado los pasos a seguir para continuar con su labor de prevención y concientización sobre salud mental.

