Declaran Alerta Roja en Pucón: Fuertes vientos provocan caída de árboles, rutas cortadas y cortes de luz para más de 8 mil clientes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Pucón por fuertes vientos en la zona, los cuales han provocado la caída de árboles y el corte de cables eléctricos en la Región de La Araucanía.

Los vientos de entre 90 y 100 km/h han causado la caída de una gran cantidad de árboles en distintas zonas de la comuna, lo que provocó el corte del tendido eléctrico y la interrupción de la conectividad en la ruta internacional CH-199 y la ruta Segunda Faja, que une a Pucón con Villarrica.

A causa de esto, hasta el momento se registran 8.152 clientes sin suministro eléctrico en la comuna, según reportó el servicio.

Además, durante la tarde de esta jornada se realizó un COGRID en la comuna, donde se resolvió, como medida preventiva, “interrumpir las salidas e ingresos de todas las personas y vehículos de la zona urbana de Pucón”.

Por el momento, Senapred resolvió mantener la Alerta Amarilla para las comunas de Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica y Curarrehue por el evento meteorológico.

#SenapredLaAraucanía Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la comuna de Pucón por evento meteorológico.https://t.co/lmLtuREWoC pic.twitter.com/xxSiln1Wbk — SENAPRED (@Senapred) July 1, 2026

Más de 8 mil clientes sin suministro eléctrico

A través de un comunicado, la Compañía General de Electricidad (CGE) informó que desplegó 87 brigadas para atender la contingencia en nueve comunas y que ya se puso en contacto con las familias de 74 pacientes electrodependientes en las zonas afectadas.

Respecto a los pacientes electrodependientes, la empresa señaló que “entregó combustible para los generadores que alimentan sus equipos de hospitalización domiciliaria durante el día de ayer y reforzará esta medida este miércoles”.

Además, indicaron que instalaron cinco equipos de generación de respaldo, lo que permitió que se recuperara el suministro en algunos sectores de Curarrehue y Pucón.

PRECAUCIÓN (09:25) Tras sistema frontal, trabajos por árboles caídos continúan en Ruta 199 #Villarrica – #Pucón altura km 13 y sectores como Molco. Adicionalmente, trabajos en Ruta S-95 #Licanray #Villarrica entre sectores como Lumalla y LlauLlau. Considere demoras en su viaje. pic.twitter.com/VZUPuDCqIN — TransporteInforma Región de La Araucanía (@TTILaAraucania) July 1, 2026