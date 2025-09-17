Publican el padrón electoral definitivo para las presidenciales: Hay más de 885.000 extranjeros habilitados para votar

El Servicio Electoral también reveló cuántas personas están inhabilitadas, entre otras cifras. Revisa los detalles.

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer este martes el padrón electoral definitivo y la nómina de inhabilitados para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

¿Cuántas personas están habilitadas para votar en las presidenciales?

De acuerdo con las cifras entregadas por el organismo, 15.618.167 personas están habilitadas para votar en Chile, mientras que 160.935 lo podrán hacer desde el extranjero.

Dentro de ese total, destacan 885.940 electores extranjeros que cumplen los requisitos legales para participar en los comicios.

En cuanto a la distribución por género, el padrón registra 8.083.768 mujeres y 7.695.334 hombres habilitados para sufragar.

El organismo también informó que existen 302.722 personas inhabilitadas, que no podrán ejercer su derecho a voto en esta elección debido a diversas razones establecidas en la ley.