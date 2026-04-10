Proyecto “Paga tu pasaje” es despachado a ley: Busca reducir la evasión en el transporte público

La normativa incluye, entre otros aspectos, la aplicación de una tarifa recargada, la cual "implicará para el evasor pagar un monto mayor al habitual al momento de ser controlado y constatarse estar en falta".

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que busca reducir la evasión en el transporte público, conocido como proyecto “Paga tu pasaje”.

La iniciativa, que fue respaldada por 145 votos a favor y dos abstenciones, contempla mayor fiscalización y el aumento de sanciones por el no pago de las tarifas del transporte público.

Según explicaron desde la Cámara, la normativa incluye una nueva tarifa recargada, la cual “implicará para el evasor pagar un monto mayor al habitual al momento de ser controlado y constatarse estar en falta. Esto le permitirá permanecer en el bus y evitar caer en el Registro de Evasores del Transporte Público”.

Junto con ello, se considerará que “quien ingrese por las puertas traseras sin autorización se presumirá que no pagó la tarifa y será sancionado”.

En tanto, si se comprueba “el uso indebido de un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte con beneficios, este se requisará y destruirá”.

Carabineros, inspectores fiscales y municipales, personal de Metro, EFE y prestadores de transporte público estarán habilitados para constatar el no pago y notificar las infracciones.

Además, para detectar e identificar a un evasor, los inspectores están autorizados para utilizar la autentificación biométrica.

En caso de que una persona se resista a indicar su domicilio, “se entrega la posibilidad que Carabineros la conduzca a una unidad policial para dicha verificación”.