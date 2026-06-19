Proyecto Nueva Alameda: Avanzan obras en bandejón central que incluyen accesibilidad universal, seguridad, áreas verdes y más

Esta semana, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto al jefe de obras de pavimentación de Serviu RM, Francisco Zapata, hicieron una visita inspectiva a las obras de mejoramiento del bandejón central del eje Alameda.

Esto, en el marco del Proyecto Nueva Alameda, que busca recuperar dicho espacio para uso peatonal entre Vicuña Mackenna y Las Achiras, en una extensión de alrededor de 8 kilómetros.

Desde la Gobernación Metropolitana detallaron que los trabajos contemplan una inversión de $19.227 millones, financiados por la misma entidad y también por la Subdere.

Los trabajos se ejecutarán en tres tramos:

Desde Vicuña Mackenna hasta Manuel Rodríguez

Desde Manuel Rodríguez hasta Matucana

Desde Matucana hasta Las Achiras

Las obras, además, incluyen mejoras en aspectos como accesibilidad universal, seguridad, áreas verdes, iluminación y mobiliario urbano, para “transformar uno de los principales ejes de la capital en un espacio más caminable, seguro e inclusivo”.

En detalle, se eliminarán las escaleras y desniveles para priorizar rampas y rutas peatonales continuas de al menos tres metros de ancho; se instalarán 144 nuevas luminarias de bajo consumo energético y habrá un aumento de 18% de áreas verdes, junto con implementar sistemas de riego automatizado, que permitirán el ahorro de cerca de un 40% de agua.

El gobernador Claudio Orrego destacó que “hoy estamos avanzando en la remodelación completa del eje central del paseo de la Alameda, con una inversión aproximada de $19 mil millones, para convertirlo en un espacio mucho más inclusivo y sustentable”.

Y agregó: “Cuando uno recupera un lugar para la ciudadanía, lo hace más iluminado, más seguro y transitable; ese espacio se transforma en un lugar valorado por las personas y evitado por delincuentes y vándalos. En el eje Alameda hemos logrado disminuir cerca de un 50% de los delitos en los últimos dos años. La gente está volviendo al centro y queremos que este bandejón central vuelva a ser un lugar lleno de ciudadanos disfrutando la ciudad“.