País Ley de Seguridad Municipal

Proyecto de ley sobre seguridad municipal pasa a tercer trámite: Senado respaldó test de drogas para alcaldes

Por CNN Chile

27.11.2025 / 10:26

{alt}

Ahora, la iniciativa y las enmiendas respaldadas deberán ser visadas en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Sala del Senado aprobó con una serie de enmiendas el proyecto de ley sobre seguridad municipal, pasando a tercer trámite constitucional.

La iniciativa busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad y prevención del delito mediante la regulación de facultades y obligaciones de las Municipalidades, determinando las tareas y atribuciones de los directores de seguridad pública.

De acuerdo a lo reforzado en Sala, también será a través de acciones coadyuvantes de los municipios y “sin que eso signifique convertirse en nuevas policías”. 

Las enmiendas que se incluyeron en esta instancia deberán ser sometidas a consideración de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Proyecto de seguridad municipal: Las enmiendas discutidas

Los parlamentarios aprobaron una enmienda presentada por la senadora Yasna Provoste, sobre incluir a alcaldes y alcaldesas la obligación de realizarse el test de drogas.

Junto a ello, se respaldó la propuesta del senador Esteban Velásquez, sobre incluir en esa obligación a los integrantes del Concejo Municipal.

También se discutió acerca de los sistemas de televigilancia e infraestructura de prevención situacional.

El texto plantea que “a través de estos medios tecnológicos, solo podrán grabarse imágenes. No podrán grabarse sonidos de ninguna naturaleza y la captación de los mismos tendrá por única finalidad la generación de alertas”.

DESTACAMOS

Servicios Black Friday 2025: ¿Cómo saber si una oferta es real o el precio es "inflado"?

LO ÚLTIMO

Mundo Ejército israelí confirma que bombardeó "infraestructuras terroristas de Hezbollah" en el sur del Líbano
Adolf Hitler busca la reelección para su partido en Namibia
Gobierno de Javier Milei postula a Rafael Grossi para la Secretaría General de la ONU
"¿No te parece un poco irrespetuoso tu trato?": El tenso round entre Jara y Kast durante debate en foro sobre pobreza
La reflexión Constanza Martínez (FA) sobre el apoyo de Frei a Kast: "Es preocupante que lo haga un hijo de esa historia"
Proyecto de ley sobre seguridad municipal pasa a tercer trámite: Senado respaldó test de drogas para alcaldes