Proyecto de ley sobre seguridad municipal pasa a tercer trámite: Senado respaldó test de drogas para alcaldes

Ahora, la iniciativa y las enmiendas respaldadas deberán ser visadas en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Sala del Senado aprobó con una serie de enmiendas el proyecto de ley sobre seguridad municipal, pasando a tercer trámite constitucional.

La iniciativa busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad y prevención del delito mediante la regulación de facultades y obligaciones de las Municipalidades, determinando las tareas y atribuciones de los directores de seguridad pública.

De acuerdo a lo reforzado en Sala, también será a través de acciones coadyuvantes de los municipios y “sin que eso signifique convertirse en nuevas policías”.

Las enmiendas que se incluyeron en esta instancia deberán ser sometidas a consideración de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Proyecto de seguridad municipal: Las enmiendas discutidas

Los parlamentarios aprobaron una enmienda presentada por la senadora Yasna Provoste, sobre incluir a alcaldes y alcaldesas la obligación de realizarse el test de drogas.

Junto a ello, se respaldó la propuesta del senador Esteban Velásquez, sobre incluir en esa obligación a los integrantes del Concejo Municipal.

También se discutió acerca de los sistemas de televigilancia e infraestructura de prevención situacional.

El texto plantea que “a través de estos medios tecnológicos, solo podrán grabarse imágenes. No podrán grabarse sonidos de ninguna naturaleza y la captación de los mismos tendrá por única finalidad la generación de alertas”.