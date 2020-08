(Agencia Uno) – El integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca, anunció que presentará un proyecto de reforma constitucional que facilite un nuevo retiro de dineros, a través de los fondos previsionales, que permita a las personas con enfermedades terminales usar estos fondos para financiar sus tratamientos médicos.

Al respecto, el parlamentario señaló que “hemos visto que los vecinos y vecinas necesitan apoyo en todos los ámbitos, pero en esta ocasión es realmente necesario que quienes padecen enfermedades terminales tengan alguna opción para financiar sus tratamientos médicos”.

“Constitucionalmente no se ha brindado la seguridad social ni se ha garantizado el derecho a la salud, por tanto, la única forma de que los pacientes que sufren complicaciones tengan alguna opción es entregándoles la posibilidad de ocupar sus propios fondos previsionales en un 100%. No podemos seguir esperando que el Estado nos siga ilusionando ni entregando soluciones parche para seguir potenciando el negocio de la salud en Chile”, aseguró el diputado Ilabaca.

Finalmente, añadió que “en octubre del 2019, según el ex ministro Jaime Mañalich, cerca de 37 mil pacientes padecían enfermedades terminales, y todavía no existe un catastro específico que identifique cuántos pacientes que necesitan tratamiento y que padecen distintas enfermedades de carácter terminal, no han recibido apoyo para costear sus respectivos tratamientos, porque pareciera ser que como sus dolencias son tan costosas de tratar, se las deben arreglar por sí solos”, enfatizó.

El proyecto de reforma constitucional será presentado esta semana por el parlamentario de la región de Los Ríos en conjunto con el resto de los integrantes de la bancada de parlamentarios del Partido Socialista (PS).