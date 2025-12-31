Proyectan asistencia de 400 mil personas para el show de Año Nuevo en la Torre Entel

El evento comenzará a las 19:00 y se extenderá hasta las 00:30 horas.

El regreso del show de Año Nuevo en la Torre Entel fue una gran noticia para los capitalinos que reciben el nuevo año.

Y es que tras siete años de ausencia, la conocida Torre ubicada en plena Alameda volverá a brillar junto a un gran espectáculo musical.

Patricia Muñoz, gerente de comunicaciones corporativas de Entel, detalló cómo será el evento en el que se espera la llegada de 400 mil personas, y adelantó que habrá un show de drones.

Lee también: Horarios, cartelera, cortes de tránsito y transporte: Todo lo que debes saber sobre la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel

Todo comenzará a partir de las 20:00 horas en un escenario montado en Morandé con la Alameda.

La apertura musical estará a cargo de la DJ Isabella Serafini. Y desde las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de las presentaciones de La Noche, Américo y Princesa Alba.

Para las 22:00 está programado un show de 1.000 drones, mientras que a las 00:00 horas comenzará el espectáculo central con más de 7.000 fuegos artificiales que durarán más de 15 minutos consecutivos.

“El llamado es a que la gente se acerque a partir de las 19:00 a la Torre Entel. Recordemos que hoy vamos a tener una temperatura de 36° C, por lo tanto, hidrátense en sus casas durante el día, pónganse bloqueador y acérquense un poquito más tarde a la Torre Entel, cuando ya haya bajado el calor”, comentó Muñoz.

Respecto al funcionamiento del Metro de Santiago, se dispusieron horarios especiales para que la gente pueda devolverse en transporte público a sus hogares tras el show.

Revisa los detalles a continuación.