Proyectan asistencia de 400 mil personas para el show de Año Nuevo en la Torre Entel

El evento comenzará a las 19:00 y se extenderá hasta las 00:30 horas.
El regreso del show de Año Nuevo en la Torre Entel fue una gran noticia para los capitalinos que reciben el nuevo año.
Y es que tras siete años de ausencia, la conocida Torre ubicada en plena Alameda volverá a brillar junto a un gran espectáculo musical.
Patricia Muñoz, gerente de comunicaciones corporativas de Entel, detalló cómo será el evento en el que se espera la llegada de 400 mil personas, y adelantó que habrá un show de drones.
Todo comenzará a partir de las 20:00 horas en un escenario montado en Morandé con la Alameda.
La apertura musical estará a cargo de la DJ Isabella Serafini. Y desde las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de las presentaciones de La Noche, Américo y Princesa Alba.
Para las 22:00 está programado un show de 1.000 drones, mientras que a las 00:00 horas comenzará el espectáculo central con más de 7.000 fuegos artificiales que durarán más de 15 minutos consecutivos.
“El llamado es a que la gente se acerque a partir de las 19:00 a la Torre Entel. Recordemos que hoy vamos a tener una temperatura de 36° C, por lo tanto, hidrátense en sus casas durante el día, pónganse bloqueador y acérquense un poquito más tarde a la Torre Entel, cuando ya haya bajado el calor”, comentó Muñoz.
Respecto al funcionamiento del Metro de Santiago, se dispusieron horarios especiales para que la gente pueda devolverse en transporte público a sus hogares tras el show.
Revisa los detalles a continuación.
Para la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel!🎆
Ampliamos la cobertura de la extensión horaria para que regreses tranquil@ y segur@ a casa 🥳
Estaciones de ingreso:
🟤 #L3 Universidad de Chile.
🔴 #L1 Los Héroes y Universidad de Chile.
Estaciones de salida:
🟤 #L3 Plaza… pic.twitter.com/wsykpzOX4R
— Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) December 31, 2025
