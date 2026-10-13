Providencia y Ñuñoa anuncian suspensión de clases en colegios municipales tras temporal

Tras las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana, los municipios de Providencia y Ñuñoa anunciaron la suspensión de clases en sus establecimientos educacionales municipales para este miércoles 14 de octubre, como medida preventiva ante las posibles consecuencias del temporal.

“Para quienes estén en nuestros liceos y colegios de la Municipalidad de Providencia, el día de mañana no vamos a poder tener clases”, dijo el jefe comunal.

La decisión se produce tras una jornada marcada por intensas precipitaciones, caída de granizos y tormentas eléctricas, que provocaron diversas emergencias en la capital.

En tanto, desde el municipio de Ñuñoa anunciaron que “la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) informa a las comunidades educativas de sus establecimientos que se suspenden las clases del miércoles 14 de octubre de 2026, como medida preventiva ante los eventos meteorológicos registrados durante este martes 13 de octubre”.

“Durante la jornada del miércoles, los equipos de la CMDS realizarán una supervisión de las dependencias de los establecimientos educacionales para evaluar sus condiciones de infraestructura y seguridad, detectar posibles afectaciones y determinar las medidas que correspondan”, agregaron.

La medida busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas tras el sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana.