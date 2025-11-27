Providencia moderniza su eje principal con 18 obras por su aniversario: Mercado, Paseo Las Palmas y Plaza Jorge Prat

En el marco del aniversario 130 de la comuna, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, detalló que este proyecto contempla grandes obras en puntos estratégicos de la Avenida Providencia y su entorno.

En el marco del aniversario de la comuna de Providencia, el municipio lanzó este jueves la campaña “Aquí se construye una nueva Providencia”, una iniciativa que busca modernizar el principal eje de la comuna con una serie de obras que incluyen la recuperación de edificios emblemáticos, la renovación de veredas, la ampliación de la red de cámaras de seguridad y el mejoramiento de calles, entre otros trabajos.

El alcalde Jaime Bellolio detalló: “Estamos modernizando la avenida en toda su extensión. Queremos que Providencia vuelva a ser el principal bulevar de Chile para nuestro aniversario 130. Este proyecto considera grandes obras en puntos estratégicos, tanto en la Avenida Providencia como en su entorno. Son cerca de $25.000 millones que vamos a invertir de aquí hasta el año 2027, porque queremos que vecinos, transeúntes y visitantes puedan disfrutar de una avenida más amable, más moderna y más segura”.

Intervención en el Mercado Providencia

El plan de obras fue anunciado en el Mercado Providencia, donde ya comenzaron los trabajos de recuperación, con una inversión que supera los $11.625 millones.

El proyecto contempla intervenir una superficie total de 11.312,88 m², en dos niveles, donde se instalarán locales de carácter barrial, como florerías, pastelerías, heladerías y panaderías.

Además, se incorporará una plaza interior abierta que albergará un mercado de abastos, ferias y exposiciones, a partir de una cuidadosa selección de productos locales. En el segundo piso se habilitarán restaurantes, y el recinto contará con cuatro niveles subterráneos y cerca de 140 estacionamientos.

Álvaro Jadue, director ejecutivo del Mercado Providencia, destacó que: “el mercado que empezamos a construir hoy incorpora todas las mejores prácticas internacionales. Es un proyecto moderno que entiende cómo funcionan los espacios públicos de clase mundial, diseñados para ser un motor de actividad y cultura, pero con los pies bien puestos en nuestra identidad local”.

Modernización del Paseo Las Palmas

A este proyecto se suman otras iniciativas, como la modernización del entorno del Paseo Las Palmas, que incluye nuevo mobiliario urbano, veredas con accesibilidad universal y paisajismo sustentable, con una inversión total de $1.400 millones.

También se incorporó la recuperación del Café Literario Balmaceda, que permanece cerrado desde 2019. Este recinto será sometido a mejoras estructurales para aumentar su superficie útil, ampliar las salas de lectura hacia una terraza techada y rescatar el patio inglés y la terraza exterior. Su reapertura está proyectada para el primer semestre de 2026 y contará con una inversión cercana a los $1.300 millones.

En total, los 17 proyectos que forman parte de “Aquí se construye una nueva Providencia” implican una inversión de $25.114 millones, financiados por la Municipalidad, privados, la Subdere —a través del programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática— y el Gobierno Regional.

Proyectos considerados

Modernización Paseo Las Palmas

Recuperación Café Literario Balmaceda

Recuperación Mercado de Providencia

Mejoramiento Plaza Jorge Prat y su entorno

Mejoramiento Lóbulo Poniente

Mejoramiento Plaza Juan XXIII

Habilitación Edificio Manuel Montt 101

Mejoramiento calle Almirante Pastene

Mejoramiento calle Dr. Luis Middleton

Mejoramiento Unidad Vecinal Providencia

Rediseño Av. Providencia, tramo Los Leones – Tobalaba

Mejoramiento calle Las Urbinas

Mejororamiento calle Santa Magdalena

Mejoramiento calle Guardia Vieja

Mejoramiento calle Arturo Bürhle

Mejoramiento Av. Vicuña Mackenna, entre Providencia y Arturo Bürhle

Mejoramiento de aceras calle Bustamante – Providencia

Ampliación de cobertura de cámaras de televigilancia