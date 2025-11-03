Pronostican tormentas eléctricas en 7 regiones, incluyendo Valparaíso y la Metropolitana: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicaron que el fenómeno es causado por una baja segregada.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes su aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a siete regiones del país.

El fenómeno, que es causado por una baja segregada, se extenderá desde la mañana del miércoles 5 hasta la noche del jueves 6 de noviembre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Región de Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?