País clima

Pronostican tormentas eléctricas en 7 regiones, incluyendo Valparaíso y la Metropolitana: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Por CNN Chile

03.11.2025 / 13:44

{alt}

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicaron que el fenómeno es causado por una baja segregada.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes su aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a siete regiones del país.

El fenómeno, que es causado por una baja segregada, se extenderá desde la mañana del miércoles 5 hasta la noche del jueves 6 de noviembre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Región de Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Pronostican tormentas eléctricas en 7 regiones, incluyendo Valparaíso y la Metropolitana: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?
Mortal operativo en Río de Janeiro: Policía afirma que más del 95% de los muertos tenían "vínculos" con el Comando Vermelho
Fuerte temblor remece a los habitantes de la Región de Atacama: Shoa descartó riesgo de tsunami
El alma del sur llega a Santiago: Feria “Secretos de La Araucanía” se toma el Centro Cultural La Moneda
Elecciones 2025: ¿Cómo excusarme si estoy lejos de mi lugar de votación?
Presidente Boric anuncia que "Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser un penal común" tras toma de razón de Contraloría