País tiempo

Pronostican lluvias y vientos de hasta 40 km/h en el centro del país para el inicio de marzo

Por CNN Chile

01.03.2026 / 13:33

{alt}

El inicio de marzo traerá importante precipitaciones en el país.

El inicio de marzo estará marcado por el regreso de las lluvias en la zona centro del país, con precipitaciones que podrían acumular hasta 40 milímetros entre la tarde de este domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de marzo.

Según las estimaciones, las regiones del Maule y Ñuble podrían acumular entre 20 y 35 milímetros de lluvias, mientras que en el Biobío los acumulados oscilarían entre 15 y 40 milímetros.

El carácter concentrado del evento aumenta el riesgo de anegamiento puntuales, advierten desde Meteored

Zona de central

El sistema frontal dejaría lluvias débiles durante el lunes en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins . En sectores precordilleranos se estiman montos de hasta 4 milímetros.

En tanto, en las costas de Valparaíso y O’Higgins podrían registrarse rachas de vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Más programas El futuro de Irán y el Medio Oriente tras ataques de EE.UU. e Israel | CNN Prime
Trump asegura que 48 dirigentes iraníes murieron en ataques y defiende ofensiva conjunta con Israel
Niño de 4 años queda en riesgo vital tras sufrir descarga eléctrica en supermercado de La Serena
Pronostican lluvias y vientos de hasta 40 km/h en el centro del país para el inicio de marzo
Presidente Boric alza la voz por conflicto en Medio Oriente: "No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries"
Hombre queda en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza en San Ramón: regresaba de un “arengazo” de la U