Pronostican lluvias y vientos de hasta 40 km/h en el centro del país para el inicio de marzo

El inicio de marzo traerá importante precipitaciones en el país.

El inicio de marzo estará marcado por el regreso de las lluvias en la zona centro del país, con precipitaciones que podrían acumular hasta 40 milímetros entre la tarde de este domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de marzo.

Según las estimaciones, las regiones del Maule y Ñuble podrían acumular entre 20 y 35 milímetros de lluvias, mientras que en el Biobío los acumulados oscilarían entre 15 y 40 milímetros.

El carácter concentrado del evento aumenta el riesgo de anegamiento puntuales, advierten desde Meteored.

Zona de central

El sistema frontal dejaría lluvias débiles durante el lunes en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins . En sectores precordilleranos se estiman montos de hasta 4 milímetros.

En tanto, en las costas de Valparaíso y O’Higgins podrían registrarse rachas de vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora.