Pronostican llovizna matinal en la Región Metropolitana

Las ola de calor que afectó gran parte de la zona central en el inicio del 2026 tendrán una pequeña tregua este lunes 5 de enero.

El ingreso de una baja segregada asociada al desarrollo de la vaguada costera, traerá una importante baja en las temperaturas matinales en el Santiago.

Según informa Meteored, este patrón costero frenará las temperaturas extremas que se venían registrando en gran parte de la zona central del país.

En ese sentido, Melipilla inicia la semana con lloviznas, que darán paso a cielo despejado para la tarde.

El centro de la capital se podría registrar una máxima de 27°C, mientras que el Cajón del Maipo alcanzará los 24°C.

Para el martes 6 de enero se prevé un alza de temperaturas, con una máxima estimada de 28 °C en Santiago Centro.