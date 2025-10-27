Probabilidad de incendios forestales: Conaf informa que más de 25 comunas en Chile están con Botón Rojo

El Botón Rojo permite "orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos".

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que a partir de este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de octubre habrá 29 comunas con Botón Rojo.

El Botón Rojo es una herramienta que “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.

Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir con algunas condiciones:

Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%

Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h

Se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas

Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.

Comunas de Chile con Botón Rojo

Las comunas indicadas por Conaf tienen un mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales, se encuentran en siete regiones, entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

Entre este 27 y 29 de octubre hay Botón Rojo en las siguientes comunas:

Región de Antofagasta:

San Pedro de Atacama

Calama

Ollagüe

Taltal

María Elena

Sierra Gorda

Región de Arica y Parinacota:

General Lagos

Putre

Camarones

Región de Atacama:

Tierra Amarilla

Copiapó

Alto del Carmen

Chañaral

Diego de Almagro

Vallenar

Región de Coquimbo:

La Higuera

Vicuña

Monte Patria

Combarbalá

Ovalle

Río Hurtado

Punitaqui

La Serena

Región de Tarapacá:

Colchane

Pica

Región de Valparaíso:

Putaendo

Región de Magallanes: