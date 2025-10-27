País conaf

Probabilidad de incendios forestales: Conaf informa que más de 25 comunas en Chile están con Botón Rojo

Por CNN Chile

27.10.2025 / 10:57

{alt}

El Botón Rojo permite "orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos".

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que a partir de este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de octubre habrá 29 comunas con Botón Rojo.

El Botón Rojo es una herramienta que “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.

Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir con algunas condiciones:

  • Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%
  • Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h
  • Se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas

Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.

Comunas de Chile con Botón Rojo

Las comunas indicadas por Conaf tienen un mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales, se encuentran en siete regiones, entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

Entre este 27 y 29 de octubre hay Botón Rojo en las siguientes comunas:

Región de Antofagasta:

  • San Pedro de Atacama
  • Calama
  • Ollagüe
  • Taltal
  • María Elena
  • Sierra Gorda

Región de Arica y Parinacota:

  • General Lagos
  • Putre
  • Camarones

Región de Atacama:

  • Tierra Amarilla
  • Copiapó
  • Alto del Carmen
  • Chañaral
  • Diego de Almagro
  • Vallenar

Región de Coquimbo:

  • La Higuera
  • Vicuña
  • Monte Patria
  • Combarbalá
  • Ovalle
  • Río Hurtado
  • Punitaqui
  • La Serena

Región de Tarapacá:

  • Colchane
  • Pica

Región de Valparaíso:

  • Putaendo

Región de Magallanes:

  • San Gregorio

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Encuesta CEP: Situación económica del país llega a su mejor percepción desde que inició gobierno de Gabriel Boric
ClaveÚnica suma una nueva capa de seguridad a la hora de hacer trámites: ¿Cómo funciona?
Cinematográfico robo a dos empresas en Santiago: Delincuentes realizaron un forado para millonario hurto
Probabilidad de incendios forestales: Conaf informa que más de 25 comunas en Chile están con Botón Rojo
Muere Björn Andrésen, conocido como “el joven más hermoso del mundo”, a los 70 años
Melissa pasó a huracán de categoría 5 y amenaza a Jamaica: Autoridades llaman a la población a no dejar sus refugios