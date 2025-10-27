Probabilidad de incendios forestales: Conaf informa que más de 25 comunas en Chile están con Botón Rojo
27.10.2025 / 10:57
El Botón Rojo permite "orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos".
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que a partir de este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de octubre habrá 29 comunas con Botón Rojo.
El Botón Rojo es una herramienta que “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.
Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.
Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir con algunas condiciones:
- Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%
- Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h
- Se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas
Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.
Comunas de Chile con Botón Rojo
Las comunas indicadas por Conaf tienen un mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales, se encuentran en siete regiones, entre Arica y Parinacota y Coquimbo.
Entre este 27 y 29 de octubre hay Botón Rojo en las siguientes comunas:
Región de Antofagasta:
- San Pedro de Atacama
- Calama
- Ollagüe
- Taltal
- María Elena
- Sierra Gorda
Región de Arica y Parinacota:
- General Lagos
- Putre
- Camarones
Región de Atacama:
- Tierra Amarilla
- Copiapó
- Alto del Carmen
- Chañaral
- Diego de Almagro
- Vallenar
Región de Coquimbo:
- La Higuera
- Vicuña
- Monte Patria
- Combarbalá
- Ovalle
- Río Hurtado
- Punitaqui
- La Serena
