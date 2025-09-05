En prisión preventiva queda sujeto que le disparó en la cabeza a su hijo de dos años: Menor se encuentra en riesgo vital

Los antecedentes expuestos en la audiencia revelaron que el imputado habría usado un arma de fuego durante una discusión con la madre del menor, con el objetivo de amenazarla. Esto debido al no pago de la pensión alimenticia por parte del hombre.

Un niño de dos años permanece en estado grave y con riesgo vital luego de recibir un disparo en la cabeza, presuntamente por parte de su padre, un joven de 23 años que fue formalizado este viernes en Temuco, Región de La Araucanía.

El tribunal decretó prisión preventiva en contra del sujeto mientras se desarrolla la investigación, con un plazo de cuatro meses.

Los antecedentes expuestos en la audiencia revelaron que el imputado habría usado un arma de fuego durante una discusión con la madre del menor, con el objetivo de amenazarla. Esto debido al no pago de la pensión alimenticia por parte del hombre.

En ese contexto, el hombre disparó, hiriendo al niño.

El acusado aseguró que el disparo fue accidental.

El fiscal adjunto de Temuco, Luis Arroyo, detalló que el imputado, al ingresar al domicilio de la madre de la víctima “le señala que ya no se va a hacer cargo más de la pensión alimenticia, extrae el arma, apunta al hijo, se produce un forcejeo, logra sacarse la madre de encima y luego percuta el arma causándole una herida vital que hasta el día de hoy mantiene al niño con riesgo vital”.

La formalización

Durante la formalización, el joven relató que su intención no era dañar al menor, sino presionar a la madre para obtener el cuidado personal del niño. Tras el hecho, afirmó haber intentado quitarse la vida, pero el arma no funcionó, recogió Meganoticias.

La defensa, encabezada por el abogado Luis Acuña, argumentó que el imputado enfrenta una difícil situación económica y emocional.

“Él expresó que jamás quiso quitarle la vida a su hijo. Lo que quería era llevárselo a vivir con su familia”, indicó.

Además, se informó que el arma utilizada habría sido encontrada días antes del incidente en la ribera de un río, según la versión entregada por el acusado.

Pese a estos argumento, durante la instancia se estableció que el imputado no prestó ayuda a su hijo tras dispararle, esto queda en evidencia por su huida -en una motocicleta- luego del incidente. Posteriormente, fue detenido por personal de Carabineros.

En paralelo, la defensa denunció que el imputado habría sido víctima de agresiones mientras permanecía en recintos penitenciarios de Angol y Valdivia, situación que ya fue informada a Gendarmería para su investigación.

El Ministerio Público continuará con las diligencias durante los próximos 120 días.