Prisión preventiva para principal sospechoso del crimen de Valentina Alarcón: Fue formalizado por violación y robo con homicidio

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público tras considerar la gravedad de los delitos y el riesgo para la seguridad pública, fijando un plazo de 180 días para la investigación.

En prisión preventiva quedó este miércoles el principal sospechoso del asesinato de Valentina Alarcón.

La joven de 23 años que fue encontrada sin vida el lunes en la comuna de La Pintana, tras permanecer desaparecida desde el pasado 25 de octubre.

Robinson Saunders González, de 33 años, apodado el “Cebolla” o “Colombiano”, fue detenido y formalizado esta jornada por los delitos de violación con homicidio y robo con homicidio en el 15.º Juzgado de Garantía de Santiago.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el hombre, de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales previos, está directamente vinculado con la muerte de la joven.

El fiscal jefe de la Unidad ECOH, Álex Cortés, precisó que el crimen “es un hecho gravísimo” y adelantó que la pena probable podría ser de presidio perpetuo.

Si bien el lugar está vinculado a una banda criminal, el fiscal descartó que el homicidio estuviera directamente relacionado con la organización, explicando que se trató de un deceso circunstancial, derivado de que la víctima se encontraba en un entorno de alta peligrosidad.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el sitio del suceso funcionaba como punto de venta de drogas y señaló que “los antecedentes del imputado serán objeto de revisión durante la investigación”.