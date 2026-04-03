Primera baja en el PDG: Diputado Cristián Contreras es expulsado de la bancada tras presentación de polémicos proyectos de ley
Por Héctor Basoalto
03.04.2026 / 16:17
El parlamentario, también conocido como Dr. File, había presentado una serie de proyectos polémico durante las últimas semanas.
Durante este viernes se dio a conocer que el diputado Cristián Contreras -también conocido públicamente como Dr. File– fue expulsado de la bancada parlamentaria del Partido de la Gente.
El hecho se produjo luego que Contreras presentara una batería de polémicos proyectos de ley. Entre estos, se encontraba un plebiscito para reponer la pena de muerte, vacunación opcional y un proyecto relacionado con la “Agenda 2030”.
Desde el PDG, informaron que “como bancada, hemos tomado la decisión que el diputado Christian Contreras no continúe formando parte de nuestro equipo”.
Del mismo modo, apuntaron que “esto se da en un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden. Y eso es parte natural de cualquier espacio de trabajo”.
“Aquí no hay quiebres personales, ni conflictos que escalar. Muy por el contrario, creemos que es sano que cada uno pueda seguir su camino con libertad, cuando las visiones no están completamente alineadas”, añadieron.
Finalmente, sostuvieron que “nuestro compromiso es con la gente, buscar soluciones concretas para la clase media y clase media emergente. No perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo”.