Primer paro de camioneros en el Gobierno de Kast: Transportistas paralizan de forma indefinida el puerto de San Antonio

Frente a la alza sostenida en los combustibles y el rechazo a la instalación de cuatro nuevos pórticos TAG por la ampliación de la Ruta 78, el gremio del transporte de carga inició el primer paro de camioneros que enfrenta la administración del presidente José Antonio Kast.

A las 23:00 horas del miércoles, más de 40 camioneros independientes iniciaron una paralización total que mantiene a cerca de 200 máquinas de carga detenidas en San Antonio, Región de Valparaíso. De acuerdo a la información, se mantendrá de forma indefinida.

En conversación con Radio Biobío, el líder de Agreporsai (gremio independiente de porteadores de la comuna de San Antonio), Manuel Araya, sostuvo que “lo lamentamos por los camioneros que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida”.

Araya explicó que la decisión de la paralización se tomó luego de una reunión con su base: “Decidimos que un bloqueo total, en todos los generadores de carga acá en San Antonio”.

Exigencia al Ejecutivo: “Ya no queremos mesas de trabajo”

El líder gremial afirmó que, si no reciben un contacto desde la Subsecretaría de Economía encabezado por KarlFranz Köhler, continuarán con las paralizaciones y el bloqueo del acceso de los terminales STI y DPWORLD en el puerto.

“Hoy día ya no queremos mesas de trabajo, no queremos más mesas de trabajo. Queremos que alguien del gobierno, el subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, que lo recibió con muy buenas vibras en Santiago, se acerque para acá y haya una transferencia de tarifa en San Antonio”, añadió.

Bajo esa línea, el dirigente se refirió al impacto del alza de las tarifas para los vecinos, afirmando que “esto nos afecta a todos, el TAG, el alza de combustible”.

“Nosotros queremos que la gente nos entienda y que ojalá tener un buen término y luego, porque esto ya no podemos sostenerlo nosotros como dueños de camiones“, agregó Araya.

Respecto a las eventuales medidas en los depósitos de carga, el líder de Agreporsai sostuvo que se mantendrán a la espera de coordinar diálogos con las administraciones de cada recinto: “Esperaremos no más, esperar que los gerentes de cada depósito, de cada generador de carga, se sientan a conversar con nosotros“.

“Hoy día el porteo se puede reflejar en que el 90% somos los pequeños empresarios”, añadió.

Al abordar la posibilidad de sumar apoyos de otras agrupaciones del sector, Araya sostuvo que “tal vez hoy día (jueves) también se pueda unir Fede Quinta“.