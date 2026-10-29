PDI investiga homicidio en Estación Central: Hombre recibió múltiples disparos en plena vía pública

Un hombre murió durante la madrugada de este jueves tras ser baleado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran realizando diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

El ataque ocurrió en la intersección de calle Hermanos Carrera con pasaje 18.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público, la víctima era un ciudadano chileno adulto que recibió impactos de bala y posteriormente falleció en un recinto asistencial.

“Se recibió un comunicado por parte de Carabineros indicando que en la comuna de Estación Central se encontraba una persona lesionada por impactos balísticos. Fue trasladada por familiares hasta un recinto asistencial donde posteriormente falleció debido a estos impactos”, explicó la fiscal ECOH Patricia Fuentes.

Antecedentes preliminares recopilados durante la investigación indican que los disparos habrían sido efectuados desde un vehículo. Los responsables huyeron del lugar y, hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por el crimen.

@ECOH_FiscaliaRM junto a la @PDI_CHILE se trasladó hasta la intersección de las calles Hermanos Carrera con pasaje 18, comuna de Estación Central, por el homicidio mediante arma de fuego de un ciudadano chileno, adulto, quien luego falleció en recinto hospitalario de la zona. https://t.co/DlHfJNNIxp — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) October 29, 2026

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias.

Entre los procedimientos desarrollados durante la mañana se encuentran el levantamiento de evidencia balística en el sitio del suceso y la recopilación de antecedentes que permitan establecer la dinámica del ataque.

“Se están realizando diversas diligencias por parte de la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Homicidios”, señaló Fuentes.

Entre las líneas investigativas preliminares se indaga un eventual ajuste de cuentas. Sin embargo, hasta ahora el Ministerio Público no ha establecido públicamente el móvil del homicidio ni la identidad de sus responsables.

ECOH informó durante la mañana que sus equipos, junto con la PDI, se trasladaron hasta el lugar para investigar el homicidio con arma de fuego. Las diligencias continúan para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque e identificar a sus autores.