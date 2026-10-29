AFP Modelo deberá devolver fondos previsionales a trabajadora extranjera tras rechazo: Corte de Santiago consideró que medida fue ilegal

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó a AFP Modelo devolver los fondos previsionales de una trabajadora colombiana, luego de establecer que la administradora exigió requisitos que no están contemplados en la legislación para rechazar su solicitud.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Octava Sala del tribunal de alzada determinó que la negativa de la AFP vulneró el derecho de propiedad de la recurrente, quien solicitó recuperar sus cotizaciones tras finalizar su relación laboral en Chile.

La administradora había rechazado la petición argumentando que la trabajadora no acreditó contar con una cobertura previsional extranjera integral y “a todo evento”. Sin embargo, el tribunal estableció que la Ley N°18.156 no contempla esas exigencias y que los certificados presentados por la mujer acreditaban su afiliación a sistemas de seguridad social en Colombia.

Respecto de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones invocadas por la AFP, la sentencia sostuvo que “una instrucción administrativa de mera ejecución no puede agregar exigencias que no contempla ni restringir un derecho fundamental que la ley reconoce”.

La resolución concluyó que la negativa de AFP Modelo constituyó una actuación ilegal, al impedir que la trabajadora dispusiera de fondos cuya devolución estaba autorizada por la legislación.

Por ello, el tribunal dejó sin efecto el rechazo y ordenó a la administradora entregar, en un plazo de 30 días hábiles administrativos desde que la sentencia quede ejecutoriada, los fondos correspondientes a las cotizaciones realizadas entre marzo de 2022 y abril de 2025, durante su relación laboral con Clínica Bupa Santiago.

La devolución no incluye los ahorros previsionales provenientes de cotizaciones efectuadas anteriormente por otros empleadores.