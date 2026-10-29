Brasil indaga rol de Argentina y EE.UU. en salida de Flávio Bolsonaro del país tras derrota electoral

El gobierno de Brasil busca determinar el eventual grado de participación de Argentina y Estados Unidos en la salida del senador Flávio Bolsonaro del país, luego de su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Según fuentes del gobierno brasileño citadas por CNN Brasil, todavía existen importantes interrogantes respecto del recorrido realizado por el senador y su familia hasta su llegada a Florida, Estados Unidos, este miércoles 28.

La Policía Federal (PF) ya investiga la ruta seguida por el parlamentario.

En una carta difundida el miércoles, cuando ya se encontraba en territorio estadounidense, Flávio Bolsonaro agradeció al presidente argentino, Javier Milei, por su “coraje, sentido de justicia y legalidad”, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por haberlo recibido.

Sin embargo, el agradecimiento no permite establecer cuál habría sido la participación efectiva de ambos gobiernos en su salida de Brasil.

Uno de los principales puntos que las autoridades intentan esclarecer es dónde permaneció Flávio Bolsonaro entre la madrugada del lunes al martes y la noche de ese mismo martes, cuando habría cruzado la frontera hacia Argentina.

Una fuente del gobierno brasileño describió la investigación como “un rompecabezas que tiene que ser armado”.

El Ejecutivo también busca confirmar si el senador efectivamente cruzó la frontera a las 22:50 del martes 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Argentina, acompañado por su esposa y sus dos hijas, como informó la Dirección Nacional de Migraciones argentina.

Las autoridades también intentan determinar dónde estuvo antes de ese desplazamiento.

La Policía Federal, además, busca establecer si Flávio ingresó efectivamente a pie a Argentina y qué medio de transporte utilizó para trasladarse desde Brasilia hasta la zona fronteriza.

Desde Puerto Iguazú, el senador y su familia abordaron un avión privado que realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Estados Unidos.

El organismo migratorio argentino informó que no existía “impedimento legal” para que el senador ingresara al país.

En paralelo, el director nacional de Comunicación Digital de Argentina, Juan Pablo Carreira, destacó la actuación del presidente Javier Milei al referirse a la salida de Bolsonaro.

“Flávio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo que quieren meter presos a todos los opositores, y ahora podrá continuar la lucha desde Estados Unidos en lugar de una celda en Brasilia, como su padre”, escribió Carreira en la red social X.

Entre las interrogantes que el gobierno brasileño busca despejar también se encuentra quién pudo haber ayudado a Flávio Bolsonaro y si ciudadanos brasileños o argentinos participaron en su desplazamiento o en la difusión de información falsa sobre su paradero.

Durante buena parte del martes circularon versiones incorrectas sobre la ubicación del senador. Mientras aliados e interlocutores estadounidenses afirmaban que Bolsonaro ya había abandonado Brasil y llegado a Estados Unidos, el parlamentario todavía se encontraba en territorio brasileño.

Otra línea apunta a determinar si existió una coordinación previa con el gobierno estadounidense para recibir al senador y en qué momento fueron concedidas las autorizaciones necesarias para su ingreso a Estados Unidos.

Debido a que el episodio involucra a gobiernos extranjeros, la administración brasileña ha optado por actuar con cautela y evitar conclusiones anticipadas.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, la orientación es proceder con prudencia y dejar que el caso sea resuelto por la Justicia. En el ámbito político, en tanto, se ha pedido a los ministros evitar declaraciones sobre la salida de Bolsonaro para no amplificar públicamente al senador.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil mientras es investigado y después de que la Policía Federal le ordenara entregar sus pasaportes el lunes 26. Tras perder las elecciones ante Lula, dejará de ejercer un cargo electivo por primera vez en 24 años a partir de febrero de 2027.

El senador es investigado en una causa relacionada con el financiamiento de Dark Horse, película que aborda la trayectoria de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación indaga recursos atribuidos al excontrolador del Banco Master Daniel Vorcaro y busca establecer el destino del dinero, así como si parte de esos fondos fue utilizada para financiar gastos de Eduardo Bolsonaro, hermano del senador, en Estados Unidos.

Una segunda investigación indaga sospechas de lavado de dinero que involucran a Flávio Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz, amigo del senador, mediante empresas de apuestas y plataformas de pago.

Entre los antecedentes investigados se encuentran el acceso a una cuenta de una empresa vinculada al abogado y el financiamiento de viajes.

Flávio Bolsonaro niega haber cometido irregularidades y sostiene que con Willer Tomaz mantiene únicamente una relación de amistad. El abogado también rechaza las sospechas en su contra.